Ein Fauxpax darf passieren. Aber den gleichen Fauxpax ein zweites Mal machen? Nein, da hatten Zunftmeisterin Birgit Beck und ihr Vize Hardy Frick kein Verständnis. Schließlich wurden Schultes Georg Riedmann und dem Rathausteam am Samstag die Macht entrissen – und was machen sie? Halten eine Gemeinderatsitzung ab. Bereits 2019 wurde trotz Entmachtung mit der Arbeit weitergemacht – damals wurde von den Narren noch ein Auge zugedrückt.

Und jetzt das zweite? Nein. „Die Zunft war nicht informiert, deshalb stehen wir hier ganz ungeniert“, so Beck und eröffnete die Sitzung mit einem kräftigen „Narri Narro“. Der abgesetzte Bürgermeister musste zunächst am Pressetisch Platz nehmen und auf ein schnelles Einlenken seitens der Narren hoffen. Die gaben ihm bis zum Zunftmeisterempfang am Sonntag Zeit – dann muss Riedmann seinen Fauxpax wieder gut machen. Wir sind gespannt, wie ihm das gelingen wird.