Die Förderstiftung der Musikschule Markdorf hat am Samstagabend ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert, mit einen Festakt in der Stadthalle, zu dem sich zahlreiche Gäste eingestellt hatten, darunter auch Bürgermeister Georg Riedmann und sein Amtskollege Fabian Meschenmoser aus dem Deggenhausertal. Beide Kommunalpolitiker hatten in der jüngsten Vergangenheit dazu beigetragen, dass der Gemeindeverwaltungsverband, der außerdem noch Bermatingen und Oberteuringen umfasst, ein Finanzierungskonzept für die vom Musikschulverein getragene Musikschule entwickelt hat.

Entzückt bei jedem Auftritt aufs Neue: das kleine Klavier-Quintett, das auch beim Festakt "Old Banjo" zehnhändig spielt, mit Sissi Zuo, Loan Bubek, Mira und Moritz Heim und Luna Müller. | Bild: Jörg Büsche

Drei Ehrungen

Im Zentrum des Festakts stand indes dreierlei: die Musik und der Blick beziehungsweise Rückblick aufs Anliegen und die Arbeit der Förderstiftung. Zum einen hat es sechs jeweils mit starkem Beifall bedachte Auftritte von Solisten und Ensembles der Musikschule gegeben, außerdem das spektakuläre Jonglage-Programm des Musik-Akrobatik-Duos "Duett Complett" aus Freiburg. Zum anderen ehrte Edgar Sieber, Vorstandsmitglied der Förderstiftung, den ehemaligen Musikschuldirektor Uli Vollmer für dessen Mitarbeit im Stiftungsvorstand sowie Renate Tafelmair und Doris Kiefer für deren Arbeit im Kuratorium der Stiftung.

Antonia Berger, Violine, bezauberte mit Alards Brindisi-Walzer – am Flügel begleitet sie ihr Lehrer Johannes Eckmann. | Bild: Jörg Büsche

Bereits 41 000 Euro ausgeschüttet

Sei Renate Tafelmair die Ideengeberin und der Motor für etliche Stiftungsprojekte gewesen, so habe die Rechtsanwältin Doris Kiefer darauf geachtet, das die Zinserträge der Stiftung sowie die Einnahmen aus den Stiftungskonzerten im Sinne des Stiftungszwecks ausgeschüttet wurden. Nämlich als Zuschuss für den Ankauf von neuen Instrumenten sowie als Unterstützung für jene Musikschüler, denen ohne finanzielle Hilfe der Zugang zur Musik verstellt geblieben wäre. Mit rund 41 000 Euro bezifferte Sieber den auf diese Weise verwendeten Geldbetrag.

Fabio Kopf und Andrea Kahlo-Ringendahl spielen einen überraschend gemessenen Paganini. | Bild: Jörg Büsche

Neuer Flügel für die Musikschule

"Ich denke da besonders an ein Mädchen aus Syrien", auf dessen großes Talent Uli Vollmer ihn aufmerksam gemacht hatte und dessen musikalische Ausbildung äußerst fruchtbringend gewesen sei. Schließlich überreichte die Stiftung der Musikschule symbolisch einen neuen Flügel für den Unterricht.

Reinhard Nedela, Vorsitzender des Musikschulvereins, erinnerte an den "großen Beitrag der Musikschule für unsere Kulturlandschaft". Er hofft, dass Riedmanns Ankündigung umgesetzt werden kann, dass die auf viele Unterrichtsorte verteilte Musikschule irgendwann zusammengefasst werden, wenn erst die großen Projekte Rathaus-Umzug und Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen seien.

Riedmann indes bedankte sich für das Engagement der Stiftung, vor allem aber fürs Engagement der Bürger innerhalb dieser Stiftung. Wobei er ausdrücklich die relativ kleine Schar derjenigen Bürger aus Markdorf ansprach, die größere Summen ins Stiftungskapital eingebracht haben.

Bequemlichkeit spielt keine Rolle, wenn das Duett Complett auf der Bühne musiziert. | Bild: Jörg Büsche

Hohe Spende von Albert Weber

Der Unternehmer Albert Weber war es schließlich, der – noch bevor Musikschuldirektor Gerhard Eberl auf die ganzheitliche Wirkung des Musizierens einging – eine Spende von 10 000 Euro versprach. Das Geld, von der Familie Weber direkt an die Musikschule gespendet, würde, sofern man dort damit einverstanden sei, einem Unternehmen der Weber-Gruppe wieder als Kredit zur Verfügung gestellt. Dies über den Zeitraum von 14 Jahren und mit zehnprozentiger Verzinsung, sodass beim 25-Jahres-Jubiläum der Stiftung insgesamt 24 000 Euro zusammengekommen sein werden. 1000 Euro sollen dabei jährlich, dem Zinssatz entsprechend, an die Musikschule ausgezahlt werden. Weber begründete diese ungewöhnliche Zuschusskonstruktion über seine eigene Unternehmensgruppe als quasi Darlehensgeber mit den niedrigen Zinsen auf dem Finanzmarkt, die eine solch hohe jährliche Ausschüttung nicht ermöglichen würden. Edgar Sieber freute sich: "Natürlich sind wir einverstanden."

Ein guter Tag für die Förderstiftung Der Festakt anlässlich des zehnjährigen "plus eins"-Bestehens der Förderstiftung Musikschule Markdorf sprengte alle Erwartungen der Organisatoren und Kuratoriumsmitglieder. Das Fest war unterhaltsam, informativ, kurzweilig und dank des Auftritts des Musik-Akrobatik-Duos "Duett Complett" äußerst amüsant. Edgar Sieber, Vorstandsmitglied der Stiftung, moderierte humorvoll und gekonnt durch den Abend. Die Überraschung des Abends hielt Unternehmer Albert Weber bereit, der mit seiner Familie und seiner Unternehmensgruppe insgesamt 24 000 Euro als Zuschuss für die Musikschule versprach. Der Clou, es wusste bis zu diesem Abend tatsächlich keiner, dass dieser Geldregen kommen wird. "Meine Erwartungen wurden übertroffen, die Spende von Albert Weber kam unerwartet. Ich bin glücklich, dass sich die Mühe im Vorfeld zur Gestaltung des Festaktes gelohnt hat und erfolgreich über die Bühne ging", freute sich Stiftungs-Vorstandsmitglied Edgar Sieber. "Es war mir ein Bedürfnis, der Musikschule finanziell unter die Arme zu greifen, das Geld ist sehr gut investiert. Die Musikschule macht eine herausragende Arbeit, insbesondere in der Jugendförderung", erklärte Unternehmer Albert Weber seine großzügige Spende. "Die Musikschule und die Förderstiftung ist eine nachhaltige Erfolgsgeschichte, die durch private Initiative und großes Engagement von Privatpersonen und regionalen Unternehmen beispielhaft in ihrer Art ist", sparte Bürgermeister Georg Riedmann nicht mit Lob. "Die Idee für die Stiftung kam von Uli Vollmer, ich habe ihn dabei wahnsinnig gerne unterstützt", zeigte sich das ehemalige Kuratoriumsmitglied Renate Tafelmair glücklich. "Ich habe sehr gerne für die Förderstiftung mitgearbeitet und freue mich über deren großen Erfolg", zeigte sich Doris Kiefer stolz. (ala)

