85 Leiter und Teilnehmer haben sich am diesjährigen Minilager der Markdorfer Ministranten beteiligt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, verbrachten die Kinder und Jugendlichen zwei Wochen in Magnetsried am Starnberger See. Dabei standen seit Sonntag, 11. August täglich Gelände- und Stationsspiele auf dem Programm. Außerdem hat die Gruppe eine Zwei-Tages-Tour unternommen. 20 Kilometer waren es bis zum Ziel. Dort angekommen, schlugen die Teilnehmer auf einem Jugendzeltplatz ihr Nachtlager auf. Am Freitag kehren die Minis nach Markdorf zurück.

Stations- und Geländespiele sowie eine Zwei-Tages-Tour standen beim Minilager auf dem Programm. | Bild: Bosch, Pia