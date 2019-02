von sk/gup

Markdorf – „Wir freuen uns, dass unser Engagement für die Region von der Bevölkerung vor Ort so gut bewertet wird“, wird Uta Röck, Personalleiterin der Markdorfer Kumavision AG, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Das vor allem im deutschsprachigen Raum tätige Unternehmen begleitet regionale Projekte und engagiert sich eigenen Angaben zufolge auch im sozialen Bereich, aktuell zum Beispiel durch die finanzielle Unterstützung des Kinderhauses Liebenweiler bei Wangen. „Für uns ist die Region Teil der Unternehmenskultur“, wird Röck zitiert: „Viele unserer Mitarbeiter sind hier verwurzelt, kennen Land und Leute.“ Nun wurde dem Markdorfer IT-Unternehmen im aktuellen Arbeitgeberranking der "Wirtschaftswoche" bescheinigt, zu den Top 20 bei den "wertvollsten Arbeitgebern" der Bodenseeregion zu gehören.

Einwohner durften abstimmen

In der deutschlandweiten Befragung stimmten der Mitteilung zufolge die Einwohner der Landkreise und kreisfreien Städte darüber ab, welchen Wert ortsansässige Unternehmen für die umliegende Region haben. Im Auftrag des Mediums hatte das Kölner Analyseinstitut "ServiceValue" 100 zufällig ausgewählte Einwohner pro Landkreis beziehungsweise 500 Einwohner pro kreisfreier Stadt befragt. Die Befragten sollten in einem Bereich von 1 als sehr gut bis 5 als sehr schlecht angeben, wie relevant die in ihrer jeweiligen Region oder Stadt ansässigen Unternehmen in ihren Augen mit Blick auf deren Beitrag am Gemeinwohl sind. Im Bodenseekreis erreichte die Kumavision AG dabei einen Platz unter den besten 20 notierten Unternehmen. Ebenfalls unter den als am besten bewerteten 20 Unternehmen in der Region sind ZF in Friedrichshafen und der Outdoor-Ausrüster Vaude in Obereisenbach bei Tettnang zu finden. Bei Kumavision sei man überzeugt, dass auch das soziale Engagement vor Ort zu der guten Bewertung beigetragen habe, heißt es.

Spezialist für Unternehmenssoftware

Die Kumavision AG mit Sitz im Gewerbegebiet Oberfischbach in Markdorf ist ein Spezialist für ERP- und CRM-Software auf Microsoft-Basis für Firmenanwendungen in Industrie, Handel und Dienstleistung. An insgesamt 25 Standorten in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben aktuell rund 680 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 belief sich der Gesamtumsatz auf rund 90 Millionen Euro.