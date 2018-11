von SK

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – ganz im Sinne von Hermann Hesses oft zitierten „Stufen“ betraten die Mitglieder des Kirchenchors St. Nikolaus samt Chorleiter Johannes Tress voller Freude den großen Saal in der frisch renovierten Mittleren Kaplanei, wo von nun an die wöchentliche Chorprobe stattfinden wird. In den vergangenen Jahrzehnten war in der Alten Kaplanei geprobt worden, wo es bei rund sechzig Chormitgliedern oft recht eng zugegangen war. Noch bevor es ans Singen ging, dankte die Vorsitzende des Kirchenchors, Tania Mutschler, den Hauptakteuren, die viel Zeit in die Vorbereitungen für den bevorstehenden Umzug investiert hatten. Der erste Dank mit einem Gutschein und Blumen galt den Notenwarten Christoph Braun und Margarete Schöllhorn, die mit Unterstützung eines Helferteams den gesamten Notenbestand in ein neues Aufbewahrungssystem in die Mittlere Kaplanei überführt hatten. Ein besonderer Dank ging an den Bauförderverein Mittlere Kaplanei, der die Renovierungsarbeiten vorangetrieben und nun zu einem erfolgreichen Ende geführt hatte.

Mutschler lobte das enorme Durchhaltevermögen und die Unermüdlichkeit, mit der der Förderverein unter dem Vorsitz von Gebhard Geiger die Notwendigkeit eines neuen Gemeindehauses vermittelte und Spendengelder sammelte, mit dem großen Ziel vor Augen, der Pfarrgemeinde St. Nikolaus und der Stadt ein modernes Pfarrgemeindezentrum in historischen Mauern zu errichten. Was durch den Bauförderverein in diesem ehrenamtlichen „Fulltime-Job“ entstanden sei, beschrieb Mutschler als „wunderschönes Schmuckstück“. Für diese enorme Leistung gab es von den Chormitgliedern Applaus und als Zeichen des Dankes vonseiten des Chores einen Spendenscheck für den Bauförderverein in Höhe von 1000 Euro aus der Chorkasse.

Geiger teilte seinen Dank sogleich mit den weiteren Akteuren, Architekt Gerhard Lallinger, der Pfarrgemeinde, den Handwerkern und den vielen Helfern, die in einem gemeinsamen Kraftakt die Mittlere Kaplanei zu diesem Schmuckstück haben werden lassen. Dass es auf diesem langwierigen Weg viele „Stufen“ zu bewältigen gegeben hatte, konnten die Chormitglieder erahnen. Die Stufen hinauf in den neuen Probensaal wird man in Zukunft hingegen gerne erklimmen, wer es bequemer möchte oder schlecht zu Fuß ist, kann den ebenfalls neu eingebauten Aufzug benutzen.

