1000 Stück ihrer neuen CD „Markdorfer Jahresreigen„ haben die Mitglieder der Stadtkapelle brennen lassen. „Die CD einzuspielen war schon ein Kraftakt“, erzählt Dirigent Reiner Hobe. Denn damit sei ein erhöhter Probenaufwand verbunden gewesen – und das zusätzlich zu den Auftritten im Jubiläumsjahr und zum Jubiläumsfestival auf dem Marktplatz. „Aber die Anstrengung hat sich gelohnt“, sagt Brigitte Waldenmaier, die Vorsitzende der Stadtkapelle.

CD soll musikalische Bandbreite der Stadtkapelle abbilden

In die Herzen ihrer Zuhörer haben sich die Mitglieder der Stadtkapelle inzwischen auch gesungen – nicht nur gespielt. Denn bei vielen ihrer Auftritte stimmen die Musiker den „Markdorfer Jubiläumsmarsch“ an. Den hat Mathias Wehr komponiert, ein junger Komponist aus Franken. Es war eine Auftragsarbeit eigens für das 150. Jubiläum der Stadtkapelle im vergangenen Jahr. Der Marsch ist ebenso auf der CD wie der „Florentinermarsch“, der „Schunkelwalzer“ oder die „Feuerwehrkameraden“. Dirigent Reiner Hobe erklärt: „Unser Ziel war es einerseits, den Jahresreigen abzubilden – also die regelmäßigen Auftritte der Stadtkapelle zur Fasnet, zu den kirchlichen Festen, aber auch zu anderen Festen in der Stadt. Und andererseits wollten wir unsere musikalische Bandbreite zeigen, bis hin zur sinfonischen Blasmusik.“

Aufnahme vor und während des „Festlichen Konzerts“ im Dezember

Letztere begegnet einem in Stücken wie „Candide“ von Leonard Bernstein. Die Stadtkapelle hat auch diese Komposition bei ihrem „Festlichen Konzert“ im Dezember in der Stadthalle gespielt. Dort entstand auch die CD-Aufnahme. Freilich, so erläutert Brigitte Waldenmaier, sei ein Teil der CD schon in den Tagen vor dem öffentlichen Auftritt aufgenommen worden. „Narrenmarsch und Schunkelwalzer hätten kaum zu unserem ‚Festlichen Konzert‘ gepasst.“ Auch diese Stücke sind aber fester Bestandteil des „Markdorfer Jahresreigens„.

Beim Festlichen Konzert hat die Stadtkapelle großen Applaus bekommen für jene Stücke, die nun auch auf der neuen CD zu hören sind. | Bild: Jörg Büsche

Die CD kostet 12 Euro. Freunde der Blasmusik können sie nun in den Geschäftsräumen von Markdorf Marketing in der Hauptstraße und beim Friseur Reifsteck in der Poststraße kaufen – oder demnächst auf der Internetseite der Stadtkapelle bestellen.