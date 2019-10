Es geht um die Klicks. Der Imkerverein Markdorf wurde für den Deutschen Engagementpreis 2019 vorgeschlagen. Wer den erhält, das entscheidet eine Jury. Sie besteht aus Vertretern der bundesdeutschen Bürgergesellschaft und aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen. Neben den Juroren dürfen überdies die Bürger abstimmen. Unter dem Motto „Deutschland klickt Danke“ wählen sie ihren Favoriten aus – unter den über 600 nominierten Teilnehmern für den Deutschen Engagementpreis 2019.

„Wir erhoffen uns mehr Öffentlichkeit für unser Tun“, erklärt Helmut Knäple, amtierender Geschäftsführer des Markdorfer Imkervereins. Den Bienenzüchtern gehe es nämlich nicht allein um die Honigproduktion. Ihre Sache sei auch der Natur- sowie der Umweltschutz. Hobby-Imker Ulrich Engel ergänzt: „Darüber hinaus stellen wir auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.“ Dies insofern, als dass die Bienenzüchter den Landwirten Jahr für Jahr ihre Völker zur Verfügung stellten, damit Pflanzen bestäubt werden. „Wir arbeiten da eng zusammen“, erläutert Helmut Knäple. Und in Anbetracht des Volksbegehrens Artenschutz in Baden-Württemberg betont er: „Wir Imker wenden uns nicht gegen die Bauern.“ Überhaupt treffe das Schlagwort „Rettet die Bienen“ keineswegs den Kern der Sache. „Für die Bienen sorgen ja wir Imker, denen geht es gut – die Sorgenkinder sind die Wildbienen.“

Verein leistet Aufklärungsarbeit

Dass der Imkerverein „wesentlich zum Erhalt und zur Verbesserung des Lebensraumes von Mensch, Fauna und Flora“ beiträgt, wird in Markdorf durchaus zur Kenntnis genommen. Erst im Januar gab es eine Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs. Und vom Landratsamt Bodenseekreis erhielten die Markdorfer Bienenzüchter 2018 den Förderpreis für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement. Der honoriert, dass die Imker nicht bloß andere Bienenzüchter aus- und weiterbilden, sondern sich ebenfalls an alle Bürger wenden.

„Wir leisten da wichtige Aufklärungsarbeit über die Rolle der Insekten“, betont Hobby-Imkerin Alexandra Gretscher. Und Magdalena Ulmer, ebenfalls eine Bienenzüchterin, ergänzt, dass so vermitteltes Wissen um biologische Zusammenhänge regelmäßig zu einer ganz anderen, nämlich ökologisch sinnvollen Gartennutzung führe. „Bei einem Imker werden sie keinen Steingarten finden“, so Magdalena Ulmer. Apropos biologische Zusammenhänge: Besuche von Schulklassen bekommen die Markdorfer Imker ebenfalls regelmäßig auf ihrem Lehrbienenstand in Meersburg-Baitenhausen.

