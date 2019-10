Vier Flächen für einen eventuellen dritten Schulstandort im Markdorfer Süden hat der Gemeinderat in die weitere Planung aufgenommen. Drei der Flächen liegen in direkter Nachbarschaft des Bildungszentrums, eine weitere potenzielle Fläche auf der für künftige Bebauung vorgesehenen Wohnbaufläche in Markdorf-Süd, direkt westlich angrenzend an die bereits bestehende Bebauung. Das Gremium fällte die Entscheidung mehrheitlich, die CDU, die einem dritten Schulstandort gegenüber kritisch eingestellt ist, enthielt sich geschlossen.

Beschluss ist ein erster Schritt

Der Beschluss ist zunächst ein erster Schritt, da für eine Ausweisung der bislang nicht für eine Bebauung vorgesehenen Flächen als Gemeinbedarfsflächen eine Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) nötig ist. Für diese geplante Änderung fällte der Rat den Aufstellungsbeschluss, den Beschluss zur Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Beauftragung der Vertreter in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV). Über FNP-Änderungen muss der GVV befinden, der Gemeinderat kann diese Entscheidung nicht treffen. Mit der Beantragung aller vier Flächen zur Aufnahme in den FNP wolle die Stadt einerseits keine Zeitverzögerung entstehen lassen, so die neue Baurechtsamtsleiterin Maria Graf. Zudem wolle man sich „alle Optionen offenhalten“.

Bergheim: Ein weiterer Streifen für Klosteröschle

Weitere zwei FNP-Änderungen wurden für die beiden Flächen Klosteröschle, die geplante Wohnbaufläche unterhalb von Bergheim, sowie Oberfischbach, die geplante Gewerbefläche an der „Müllstraße“ direkt neben dem Schneider Baumarkt beantragt. Klosteröschle soll um einen 0,6 Hektar großen Streifen nach Bergheim hoch erweitert werden. Der ist bislang landwirtschaftliche Fläche und soll als Grünstreifen für das neue Wohngebiet gesichert werden.

UWG-Rätin Deiters Wälischmiller mahnt Biotop-Schutz an

Eine kurze Diskussion ums Thema Biotop- und Gewässerschutz gab es zu Oberfischbach. Dort soll der Kreis seine neue Straßenmeisterei ansiedeln und die Stadt eventuell ihren Bauhof unterbringen. Weil nun weitere 1,4 Hektar bislang als landwirtschaftlich klassifizierte Flächen östlich des bisherigen Plangebietes in Gewerbefläche umgewandelt werden sollen, wies UWG-Chefin Susanne Deiters Wälischmiller darauf hin, dass der gesamte Bereich ein Überschwemmungsgebiet HQ 100 ist und die neuen Flächen im Biotopverbund liegen. „Das Biotop ist bei einer Bebauung zu beachten“, mahnte sie. Vor allem müsste garantiert sein, dass die sensiblen Gewässerrrandstreifen an der Brunnisach geschützt blieben.

Bauten an der Brunnisach: Schneider Baumarkt soll überprüft werden

Vom Gewässer her muss ein Streifen von 20 Metern dem Wasserschutzgesetz nach freigehalten werden. Die UWG-Rätin kritisierte in diesem Zusammenhang, dass der Schneider Baumarkt mit seinen Bauten entlang des Baches seit Jahren permanent gegen diese Vorschrift verstoße, die Stadt aber nie eingeschritten sei. Auf ihre Bitte hin versprach Graf eine Überprüfung der „fliegenden Bauten“ des Baumarktes.

Die Schulflächen

Optionen für einen dritten Schulstandort im Markdorfer Süden sind folgende Flächen, die für die Änderung im Flächennutzungsplan vorgesehen sind: „Unselgen“ mit gesamt 1,26 Hektar direkt östlich ans BZM (bei der Bahnunterführung) anschließend; „Obere Breitwiesen Ost“ mit 0,53 Hektar westlich des BZM gegenüber des Lehrerparkplatzes; „Am Sportplatz“ mit 0,53 Hektar unterhalb der Sporthalle und „Öhmdwiesen“ mit 1,41 Hektar westlich direkt an das Neubaugebiet Markdorf-Süd angrenzend.