Beim Markdorfer Funken ist der achtjährige Merlin durch glühende Partikel verletzt worden. Vom Winde fortgetragen, trafen sie den jungen Funken-Besucher am Hals, obgleich er sich außerhalb des abgesperrten Sicherheitsbereiches auf der Panzerwiese aufgehalten hatte.

Mutter Bibiana Brauchle wendet sich an Montagmorgen per Mail an den SÜDKURIER, denn sie wundert sich. „Es gab zwar einen ausgebildeten Sanitäter in den Reihen der Funkenmannschaft“, so Brauchle. Doch habe es aus ihrer Sicht an geeignetem Material gemangelt, um die Brandverletzung ihres Sohnes zu behandeln. Die Erstversorgung der Brandwunde sei überaus notdürftig mittels einer kühlenden Bierflasche erfolgt

Niemand wird an den Pranger gestellt

„Mir liegt es wirklich fern, irgendjemanden an den Pranger stellen zu wollen“, erklärt Bibiana Brauchle. „Wir gehen schon seit Jahren zum Funken – das Feuer und das Geschehen drum herum ist ein schöner Brauch.“ Ihren Sohn habe sie vor dem Gang zur Panzerwiese am Sonntag auch vorsorglich in eine dicke Jacke gesteckt, zudem mit Schal und Mütze versorgt. Dass den Jungen, als er beim Wurststand in der Schlange stand, dennoch Glut erreichte und zwei 20-Cent-große Brandblasen verursachte, betrachtet Brauchle als ausgesprochenes „Pech“. Könne doch die Funkenmannschaft kaum wissen, wohin der Wind den Funkenregen weht. „Man sollte ihr also keinen Vorwurf machen.“

Der achtjährige Merlin kann inzwischen schon wieder lächeln. | Bild: Jörg Büsche

Entschuldigung und Besserungswünsche

Bibiana Brauchle hat sich auch umgehend per Mail an die Funkenmannschaft gewandt. Sie hat die Hoffnung, dass Brandverletzungen künftig besser versorgt werden können. Die Antwort kam rasch. Eine Entschuldigung, Besserungswünsche für den Achtjährigen – und die Versicherung, dass Kontakt zum örtlichen Roten Kreuz (DRK) aufgenommen werde, damit beim nächsten Funken ein Sanitätsdienst am Gehrenberg bereit steht.

Markdorf So war der Funken 2020: Funkenbrennen macht Spaß, aber fast noch mehr Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Laut Berti Müller, langjähriges Mitglied der Funkenmannschaft, „ist unser Verbandskasten auch eher für die Funkenbuben selber.“ Die ein oder andere Blessur passiere beim Aufbau der aufwendigen Holzkonstruktion. „Für mich war das jetzt der 24. Funkensonntag“, so Müller, „aber im Publikum hat sich bisher noch nie jemand verletzt.“

Berti Müller und die Funkenmannschaft bedauern den Vorfall und haben sich bei der Familie umgehend entschuldigt. | Bild: Jörg Büsche

Vor Jahren sei die Feuerwehr beim Funken-Abbrennen dabei gewesen. Seitdem klar ist, „dass wir das Publikum auf hinreichendem Abstand halten“, habe sich dass allerdings erübrigt. Berti Müller bedauert, dass Merlin verletzt wurde. Es trübt seine Freude an dem sonst so gut gelungenen Abend. Wie er vom SWR erfahren hat, habe die live übertragene Fernsehsendung zum Markdorfer Funken rund 380 000 Zuschauer erreicht.

So dicht kommt nur die Funkenmannschaft ans Feuer – Zuschauer bleiben hinter einem Absperrband. | Bild: Jörg Büsche

Ordnungsamtsleiter Hess von Verletzung überrascht

Rechtlich vorgeschrieben sei ein Sanitätsdienst nicht, erklärt Michael Leber vom Rechts- und Ordnungsamt des Bodenseekreises auf SÜDKURIER-Nachfrage. Seine Behörde habe im Vorfeld des Funkensonntags geprüft, ob an der Panzerwiese die verkehrsrechtlichen Auflagen erfüllt seien. Alles übrige liege im Ermessen der Gemeinde, sprich der Markdorfer Stadtverwaltung, gestanden.

Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess bestätigt das. Er verweist darauf, dass Brandschutz und Sanitäts- beziehungsweise Rettungsdienste ganz unterschiedlich vorgesehen seien – abhängig davon, ob eine Veranstaltung in geschlossenem Raum oder auf offenem Gelände stattfindet. Vom Vorfall am Sonntag zeigt sich Hess überrascht. „Funkenfeuer gibt es ja vielerorts, bisher habe ich aber noch nie von einer Verletzung gehört.“

Merlin geht es wieder besser

Merlin hat sich unterdessen weitgehend erholt. Nachdem er am Dienstagmorgen doch noch recht starke Schmerzen aushalten musste, aber trotzdem zur Schule gegangen ist, konnte er am Nachmittag bereits tapfer in die Kamera lächeln.