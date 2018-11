von Toni Ganter und Stefanie Nosswitz

"Wie kam die glorreiche Frage zustande?", begann Helmut Jetter die Diskussionsrunde mit rund 100 Besuchern im Zunfthaus Obertor, zu der der SÜDKURIER zum Thema "Rathaus-Umzug ins Bischofsschloss" geladen hat. Jetter zielte ironisch auf die Fragestellung des Bürgerentscheids ab, der am Sonntag, 16. Dezember, stattfindet.

Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, das die Fragestellung gesetzlich geregelt ist. Weder die Stadtverwaltung noch die Initiative Bischofsschloss seien in der Formulierung frei gewesen. "Die Frage muss im Sinne des Bürgerbegehrens so gestellt sein, dass mit einem 'Ja' geantwortet werden kann." Peter Weimer, Initiative Bischofsschloss sagte, auf dem Wahlzettel sei die Fragestellung klar beschrieben, jeder Stimmberechtigte möge den Wahlzettel genau durchlesen.

Merkhilfe für Abstimmungsfrage

Vereinfacht und komprimiert lautet die Fragestellung zum Bürgerentscheid "Sind Sie dafür, dass... das Umzugsprojekt gestoppt wird?" Wer also gegen den Rathausumzug ist, stimmt mit "Ja". Wer aber für den Rathausumzug ist, muss "Nein" ankreuzen.

Peter Weimer machte eine Rechnung auf, wonach das alte Schlossgebäude immense Heizkosten verursache. Bürgermeister Georg Riedmann widersprach: "Der Bauphysiker hat gesagt, die Wände sind dermaßen dick... Das Gebäude gibt im Sommer kühl, im Winter warm."

Kein Denkmalschutz für Schloss-Scheuer

Gerald Wassum, Initiative Bischofsschloss, warf in die Runde, "es wird geleugnet, dass die Schloss-Scheuer unter Denkmalschutz steht." Das wurde von Monika Schneider, Stadtbauamt, richtiggestellt: "Nur die Mauern, nicht die Scheuer, nicht die Gaupen, nicht einmal die Bodenplatte stehen unter Denkmalschutz."

Gleich beginnt im Zunfthaus Obertor der Diskussionsabend des SÜDKURIER zum Thema Bischofsschloss

Warum wurden keine Alternativen geprüft?

Eine Frage, die immer wieder aufkam: Warum hat die Stadt keine alternativen Nutzungsmöglichkeiten prüfen lassen? Dazu erklärte Riedmann, dass man von der Richtigkeit des Rathaus-Umzuges in das historische Gebäude überzeugt gewesen und das die einzige Alternative sei, die er als Bürgermeister sehe. Die Suche nach einem Investor sei für die Stadt nicht in Frage gekommen, ein Hotel würde nicht mehr funktionieren.

Was passiert, wenn Umzugspläne gestoppt werden?

Eine Frage wurde erst zum Schluss beantwortet. Was passiert, wenn die Umzugspläne gestoppt werden? Dann wird es laut Bürgermeister eine "längere Atempause" geben. Denn die Stadt sei "personell und finanziell nicht in der Lage", alle anstehenden großen Aufgaben – etwa Umgestaltung Jakob-Gretser-Schule, Erschließung Möggenweiler, sechsgruppiger Kindergarten in Markdorf-Süd plus Rathaussanierung am jetzigen Platz plus Bischofsschloss zu leisten.

Aus den zahlreichen Redebeiträgen ließ sich am Abend eine Mehrheit für den Rathausumzug ableiten.

Peter Weimer bringt für die Initiative Bischofsschloss Argumente gegen den Rathausumzug vor.

Zum Bürgerentscheid Der Bürgerentscheid am Sonntag, 16. Dezember, ist dann gültig, wenn sich eine Mehrheit von mindestens 20 Prozent der gültigen Stimmen für eine der beiden Optionen ausspricht. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit "Nein" beantwortet, also in diesem Falle mit einem Ergebnis für den Umbau des Schlosses zum Rathaus. In Markdorf sind 11 048 Bürger wahlberechtigt, das Quorum beträgt also mindestens 2210 Stimmen. Abgestimmt werden kann in den Wahllokalen von 8 Uhr bis 18 Uhr oder per Briefwahl. Ein Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses, er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. Wird das Quorum nicht erreicht, geht die Entscheidung zurück an den Gemeinderat, der dann einen erneuten Beschluss in der Sache treffen muss. (gup)

Argumente der Umzugsgegner Beispiele dafür, warum die Initiative Bischofsschloss sowie Bürger dagegen sind, dass die Stadtverwaltung in das Bischofsschloss kommt: Julian Schür, nach eigenen Angaben Regionalleiter für sechs Supermärkte und 150 Mitarbeitern, bezeichnete es als Wertvernichtung, würde die Verwaltung ins Schloss ziehen. Er zog den Vergleich, dass bei moderner Ausstattung und Digitalisierung schon Tablet-Computer ausreichen. Die Stadtverwaltung brauche die Räume im Bischofsschloss nicht.

Norbert Schür (Initiative Bischofsschloss) findet es nicht nachvollziehbar, dass man einerseits mit der Verwaltung ins Schloss ziehen will, andererseits dann auf dem Areal des bestehenden Rathauses ein Hotel entstehen soll.

Uwe Achilles (SPD-Fraktion), in einer Verwaltung tätig, legte zum Thema Rathausnutzung in alten/historischen Gebäuden dar, dass Verwaltungen inzwischen andere Wege gehen und führte Salem an, wo es einen Rathausneubau geben wird.

Peter Weimer, Initiative Bischofsschloss, argumentierte ähnlich. Er habe Angst, dass falls das Rathaus ins Schloss komme, die Verwaltung nie so flexibel sein könne wie in einem Neubau. Er befürchtet ein Markdorfer "Stuttgart 21".