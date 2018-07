von Nicola Maria Westphal

Der zwölfjährige Leonard strahlt immer noch. Der Markdorfer Fußballfan hatte kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eine Begegnung, um die ihn sicher viele beneiden: Er ist eines von vier Kindern, die Mesut Özil in London treffen durften. "Es war echt cool, Özil mal live zu erleben", erzählt Leonard, immer noch sichtlich von dem Treffen mit dem deutschen Nationalspieler beeindruckt. Eigentlich sehe er genau so aus wie im Fernsehen, nur vielleicht etwas schlanker.

Und total nett sei er. Schließlich sei nur ein Fototermin vereinbart worden und Özils Management hatte ein spontanes Interview abgelehnt. Der Fußballer ließ sich bei dem Treffen in London dennoch auf die Fragen der Kinder ein, denn es ging dabei um eine Sache, die ihm sehr am Herzen liegt. Seit der Weltmeisterschaft 2014 ist Mesut Özil, der inzwischen bei Arsenal London spielt, Botschafter und Partner für Big-Shoe, eine Organisation, die der Allgäuer Zahnarzt Igor Wetzel 2006 ins Leben rief.

Leonard wiederum ist der Sohn des Markdorfer Big-Shoe-Vereinsmitgliedes Wolfgang Kiene, Jule und Chiara die Töchter von Wetzel. Und Leo, der vierte im Bunde, ist der Sohn eines Wangener Sponsors von Big-Shoe, der als Spender das Treffen mit Özil gewonnen hatte. Die Flüge nach London zahlten Wetzels und Kienes selbst, wurden also nicht aus den Spendengeldern der Organisation bezahlt.

Wetzel berichtet über die Anfänge von Big-Shoe: "Im Jahr 2006 war die Fußballnationalmannschaft aus Togo zu Gast bei uns in Wangen. Wir wollten, dass die Menschen in Togo auch nach der WM das Allgäu positiv und nachhaltig in Erinnerung behalten. Deshalb haben wir damals Spenden gesammelt und ein krankes Kind aus Togo noch in Deutschland operieren lassen." Was damals noch nicht klar war: Mit dieser Operation war der Grundstein für Big-Shoe gelegt. Bis heute wurde über 1450 Kindern eine Operation und damit eine Zukunft mit Lebensqualität ermöglicht.

Die Organisation mit dem übergroßen Fußballschuh als Markenzeichen ist seitdem kontinuierlich gewachsen und agiert weltweit. Durch Netzwerkarbeit haben sich viele Unterstützer gefunden, Privatpersonen, große Unternehmen, Prominente, darunter auch Sänger Marius Müller-Westernhagen, Nationaltrainer Jogi Löw oder die ehemalige Biathletin und jetzige Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Verena Bentele. Sogar Papst Benedikt XVI. durfte Wetzel das Markenzeichen, den großen Schuh, überreichen und erhielt den Segen für seine Arbeit.

Die Anfänge von Big-Shoe sind mit dem Fußball eng verbunden und auch heute noch nutzt der Verein die Kraft des menschenverbindenden Sports, um Spenden zu akquirieren. Das funktioniert besonders gut mit der Hilfe von prominenten Spielern wie Mesut Özil. Als Özil von Big-Shoe hörte, habe er sich spontan entschieden, den Verein zu unterstützen, nicht nur mit Spenden, sondern auch als Botschafter, erzählt Igor Wetzel.

"Mesut ist mittlerweile ein verlässlicher Partner geworden", berichtet Wetzel. "Er will nicht nur wissen, was aus operierten Kindern geworden ist und informiert sich über anstehende Projekte, sondern ist ebenso Werbeträger und verbreitet unsere Arbeit in sozialen Netzwerken. Und sowas macht Schule." So habe beispielsweise Fußballkollege Paul Pogba von Özils Engagement erfahren und die Arbeit von Big-Shoe medienwirksam in Frankreich publiziert.

Leonards Vater Wolfgang Kiene aus Markdorf engagiert sich ebenfalls ehrenamtlich für Big-Shoe. Er erklärt: "Auch wenn der Erfolg jedem einzelnen Spender und Helfer gebührt, ist Igor mit seinem unermüdlichen Einsatz Dreh- und Angelpunkt und die treibende Kraft." Wetzel winkt ab, wechselt das Thema, redet über den zunehmenden Verwaltungsaufwand: "Wir stecken immer noch in den Kinderschuhen, die Spender wollen aber wissen, wohin ihr Geld gegangen ist, möchten bestenfalls ein Gesicht dazu.

Wolfgang Kiene hat eine App für uns entwickelt, mit der jeder Nutzer nachvollziehen kann, welches Kind operiert wurde, welcher Befund vorlag, wie das Ergebnis aussieht. Wir haben nun fast 1500 Kindern helfen können, eine Zahl, die uns stolz und glücklich macht und die uns antreibt, weiterzumachen."

Vier große Firmen am Bodensee sind mittlerweile feste Partner von Big-Shoe. Sie unterstützen den Verein nicht durch Sponsoring, sondern durch "Corporate Social Responsibility", also indem sie die Mitarbeiter in das soziale Engagement einbeziehen. "Es wäre toll, wenn wir rund um den Bodensee noch weitere Unternehmen für unsere Sache gewinnen könnten", sagt Wetzel.

Leonard verfolgt das Gespräch aufmerksam. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, sich auch für ein Projekt wie Big-Shoe zu engagieren, braucht er nicht lange zu überlegen: "Ja klar. Es war schon echt ein Erlebnis, Mesut Özil zu treffen und mit ihm auf einem Bild auf seiner Fanseite zu sein, das inzwischen über 450 000 Likes hat."

Das Projekt Big-Shoe wurde 2006 anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft von Zahnarzt Dr. Igor Wetzel in Wangen im Allgäu gegründet und besteht mittlerweile aus einer Vielzahl von Helfern, darunter über 100 ehrenamtlich operierenden Ärzten. Big-Shoe arbeitet mit weltweit agierenden Hilfswerken zusammen, deren Ärzte und Krankenschwestern vor Ort Operationen planen und durchführen. Operiert werden Kinder mit unterschiedlichen Missbildungen, Verbrennungen und Verkrüppelungen. Big-Shoe war unter anderem in der Ukraine, in Brasilien, in Tansania und Myanmar im Einsatz. Das ehemalige Maskottchen, ein übergroßer Fußballschuh, erregt Aufmerksamkeit und hat sich als Markenzeichen etabliert. 2006 wurde Igor Wetzel für seine Arbeit mit dem Bambi durch Franz Beckenbauer ausgezeichnet. (nic) Informationen im Internet:

http://www.bigshoe.info

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein