Das Programm zu den "Markdorfer Bildungstagen" in der Stadthalle hat auf vielfältige Weise gezeigt, wie das Thema Mut und das Mutmachen umgesetzt werden können.

"Hab' ich Mut, geht es mir gut" haben beispielsweise die Kinder aus dem katholischen Kindergarten St. Nikolaus (Markdorf) gesungen. Und Mut haben sie tatsächlich bewiesen, als sie zum Auftakt der "Bildungsbühne" am Samstagvormittag in der Stadthalle das bunte Programm zu den "Markdorfer Bildungstagen" eröffneten. In aller Unbefangenheit sangen und tanzten sie vor dem Publikum im Saal. Es war offensichtlich: In der vertrauten Gruppe und begleitet von Erzieherin Elke Laube, musste es ihnen einfach gut gehen.

Max und Paula treten mit Schaumstoff-Schlägern gegeneinander an. Viel Mut braucht's nicht unbedingt. Man muss allenfalls von der Bank heruntersteigen. Dafür macht der Wettstreit mächtig Spaß. | Bild: Jörg Büsche

Respekt als Rezept fürs Miteinander

"Respekt bringt uns allen zusammen!" Diese Botschaft verkündete die Tanz- und Gesangsgruppe aus dem Markdorfer Mehrgenerationenhaus und Schülern der Pestalozzi-Förderschule. Dass es durchaus auch ohne Rücksicht und wechselseitiger Wertschätzung zugehen kann, das haben zuvor von der Gruppe auf die Bühne gebrachte Szenen gezeigt. Szenen der Ausgrenzung und des aggressiven Gegeneinanders. Erst der Respekt sei das Rezept für ein gelingendes Miteinander, so verkündete das Bühnenstück.

Eine Tanz- und Gesangsgruppe des Markdorfer Mehrgenerationenhauses und der Pestalozzi-Förderschule zeigen in gespielten Szenen, dass Respekt alle zusammenbringen kann. | Bild: Jörg Büsche

Stapelspiel Stacking hält die Sinne fit

Stacking heißt auf Deutsch "stapeln". Gestapelt werden Becher. Das haben Stephan und Dominik vorgeführt. Wobei es weniger um das Aufeinandertürmen von handlichen Trinkbechern geht, als vielmehr um das Erreichen einer Höllen-Geschwindigkeit. Der positive Effekt: Es werden Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit trainiert. Außerdem die Konzentration. Was Stephan und Dominik vom Markdorfer Schulverbund in als Pausenbeschäftigung üben steigert ihre Lernfähigkeit.

Stephan und Dominik (von links) vom Markdorfer Schulverbund staplen Trinkbecher in einer Höllen-Geschwindigkeit. Diese Stacking genannten Übungen fördern Geschick, Koordination, Konzentration und somit die Lernfähigkeit. | Bild: Jörg Büsche

Stand mit reichlich Lesestoff und Ratgebern

"Mach was draus", heißt ein Buch über Wege zu mehr Mut, Respekt und Gelassenheit von Matthias Berg. Das Werk des Hauptreferenten der diesjährigen Bildungstage hat Kornelia Schaub natürlich auch in ihrer Buch-Auswahl gehabt. Die Leiterin der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) hat einen Stand in der Stadthalle mit etlichen weiteren Ratgebern zum Themenkreis Mut und Mutmachen betrieben. Dieses Angebot wurde gerne genutzt.

Reichlich Lesestoff und Ratgeber zum Thema Mut gab es am Stand von Kornelia Schaub (rechts), Leiterin der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum. Gerade informieren sich die katholische Gemeindereferentin Stefanie Menga und ihre Tochter Elisa. | Bild: Jörg Büsche

Beifall für afrikanische Rhythmus-Impressionen

Musikschullehrer William Widmann hat mit einer Gruppe, darunter Schüler der Markdorfer Pestalozzi-Schule, Rhythmus-Impressionen aus Afrika gespielt. Hinreißend waren der Dialog der Trommeln, das Aufeinandereingehen der jungen Drummer. Und ein schönes Beispiel dafür, wohin Taktgefühl führen kann: zu beeindruckenden Höchstleistungen. Und das, obgleich die Gruppe erst seit wenigen Wochen gemeinsam musiziert. Nicht minder beeindruckend ist der Mut der Schüler, ihr Können auf offener Bühne vorzuführen. Sie bekamen vom Publikum reichlich Beifall.

Musikschullehrer William Widmann (links) mit Joel, Luigi, Eilina und Schülern der Markdorfer Pestalozzi-Schule spielen Rhythmus-Impressionen aus Afrika. Eine beeindruckende Höchstleistung, obwohl die Gruppe erst seit kurzem gemeinsam musiziert. | Bild: Jörg Büsche

Theaterstück: Harmonie macht das Leben bunter

Grau in Grau ist's, wenn alle streiten – wenn sich Rot und Blau und Gelb und Orange in den Haaren liegen. Ganz anders ist es, wenn alles harmonisch zugeht. Dies ist die Lehre aus einem Theaterstück, das Erzieher-Schüler der Überlinger Justus-von-Liebig-Schule in der Markdorfer Stadthalle aufgeführt haben. Die Kinder im Saal wurden zum Mitmachen animiert. Es war ein Riesenspaß für alle Beteiligten – und auch für das Publikum, das sich von der Spielfreude ebenso beeindruckt zeigte wie von den bunten Kostümen.

Ohne Streit ist das Leben bunter. Dies ist eine Lehre aus einem Theaterstück, das Erzieher-Schüler der Justus-von-Liebig-Schule Überlingen aufgeführt haben. Diese Szene zeigt Katerina Nemcova als Orange und Daniel Kraus als Erzähler. | Bild: Jörg Büsche

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein