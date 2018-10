Nachdem die Bildungstage im vergangenen Jahr pausiert hatten, um sich für die Veranstaltung, die die Bildungseinrichtungen der Stadt gemeinsam ausrichten, ein neues Konzept zu überlegen, finden sie nun in zwei Wochen wieder statt. Neu wird die Bildungsbühne mit einer bunten Show und Mitmachaktionen am Samstag, 20. Oktober, von 11 bis 15 Uhr, in der Stadthalle sein. "Wir wollten daraus ein Fest für die ganue Familie machen, an dem alle teilnehmen können", so Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing.

Vortragsabend mit Matthias Berg

Eröffnung und Impuls für den diesjährigen Themenschwerpunkt bildet der kostenlose Vortragsabend am Freitag, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Stadthalle. Referent ist Matthias Berg, Sportler, Musiker und Jurist. Mit seinem Buch "Mach was draus!" steht Berg, der eine Contergan-Behinderung hat, im Mittelpunkt der Markdorfer Bildungstage. Es geht um Motivation, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und die Konzentration auf das, was man kann und erreichen möchte.

Thomas Berg ist Referent bei den Markdorfer Bildungstagen und wird einen Vortrag zu seinem Buch "Mach was draus!" halten. Bild: Veranstalter | Bild: Fieber, Lucie

Berg, der seit dem Jahr 2000, regelmäßig als "ZDF-Experte" bei Fernsehübertragungen der Sommer- und Winterparalympics auftritt, gehört im Bereich Leichtathletik und alpinen Skilauf zu den erfolgreichsten Behindertensportlern. Als Hornist konzertierte er weltweit auf vielen Bühnen. In seinem Vortrag möchte er motivieren und Mut machen sowie aufzeigen, dass jeder ein Talent hat.

Aus Problem wird eine Herausforderung

Erst mal erkannt, kann es ausgebaut und weiterentwickelt werden. Wichtig dabei sei der Glaube an sich selbst und die Übernahme von Verantwortung für sein eigenes Handeln. „Mache aus einem Problem eine Herausforderung, gib dieser ein fröhliches Gesicht, heb die Brust und die Stirn, straffe deinen Körper und leg los mit dem ersten Schritt“, so Berg.

Die Idee, Matthias Berg nach Markdorf einzuladen, kam von Musikschulleiter Gerhard Eberl, der Berg bei einem früheren Vortrag erlebt hat. "Berg ist ein sehr gefragter Referent und wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten", freut sich Lucie Fieber.

Schüler stehen im Rampenlicht

Am Samstag stehen Kinder und Jugendliche als auch erwachsene Schüler und Schülerinnen im Rampenlicht. Auf der Bildungsbühne werden alle Sinne angeregt: Rhythmen, Trommeln, Theater, selbst entwickelte Lieder und Mitmachaktionen wie zum Beispiel ein Sinnes-Parcours oder Speed Stacking.

"Dieser Tag soll ein bunter Nachmittag für die Familien sein und die Vielfalt der Markdorfer Bildungseinrichtungen präsentieren", so Fieber. Die Bibliothek hat eine Bücherausstellung rund um die Themen Mut und Respekt zusammengestellt.

Theaterstück und Liedvortrag

Die Speed-Brain-AG des Bildungszentrums zeigt, wie Becherstapeln und Zauberwürfel funktionieren, der Kindergarten Hepbach präsentiert einen Blindenparcours, die Erzieherinnen der Justus-von-Liebig-Schule zeigen in einem szenischen Theaterstück "Die Welt ist bunt", was passiert, wenn Farben sich mischen.

Die Grundschule Leimbach lässt Elfchen auf eine Postkarte schreiben, die man an eine Person schicken kann, die Unterstützung braucht und der Kindergarten St. Nikolaus singt ein Lied zum Thema "Mut" – um nur einige Beispiele zu nennen.

Matthias Berg wird an dem Samstag noch um 11.40 Uhr vor Schülern einen Impulsvortrag mit anschließender Diskussion halten. Für alleinerziehende Mütter und Väter aus dem PIZ-Programm des Markdorfer Mehrgenerationenhauses wird er dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Kompakt-Coaching durchführen.

Das Programm Freitag, 19. Oktober: Vortrag zum Buch "Mach was draus!" und anschließender Diskussion mit Autor und Referent Matthias Berg in der Stadthalle ab 19 Uhr. Die Musikschule Markdorf wird den Abend musikalisch umrahmen. Der Eintritt ist frei.

