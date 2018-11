Ein besseres Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist der Wunsch viele Markdorfer. Wie kann die Stadt besser nach Friedrichshafen, Oberteuringen, Ravensburg oder Konstanz angebunden werden? Eine Stadt, in der laut Norbert Schültke, Geschäftsführer des Stadtverkehrs Friedrichshafen, 650 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner gezählt werden und damit zur Spitzengruppe aller Städte in Baden-Württemberg zählt.

Die Stadtverwaltung hatte den Stadtverkehr Friedrichshafen, der mit seinen beiden Buslinien 11 und 12 nach Markdorf fährt – allerdings nur bis zum Bahnhof – beauftragt, mögliche Angebotserweiterungen zu prüfen. Ein zentraler Aspekt der Optimierung liegt auf der Erschließung der Innenstadt, ein weiterer auf der Prüfung einer ÖPNV-Verbindung zwischen Markdorf und Oberteuringen.

Ziel sei dabei die Verbesserung der Angebotsqualität für die Bürger und Pendler unter der Berücksichtigung möglichst geringer Auswirkungen auf das bestehende Gesamtangebot des Stadtverkehrs Friedrichshafen.

43 000 Kilometer pro Jahr auf Markdorfer Gebiet

Norbert Schültke stellte im Gemeinderat das Ergebnis der Untersuchung vor und machte wenig Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung. So sei für die Finanzierung des jeweiligen Verkehrsangebotes der Aufgabenträger zuständig, beim Ortsverkehr ist das der Bodenseekreis und die Stadt mit einem freiwilligen Anteil. 43 000 Kilometer pro Jahr deckt der Stadtverkehr auf Markdorfer Gebiet ab, an deren Kosten sich die Stadt bislang nicht beteiligt. Hier seien noch rechtlich komplexe Fragen offen. So machte Bürgermeister Georg Riedmann deutlich, dass man für weitere Gespräche Vertreter des Kreises brauche: "Wir können heute nicht von einem großen Wurf sprechen."

Größere Busschleife über B 33 und Zeppelinstraße

Eine Angebotsverbesserung könnte so aussehen, dass der Bus eine größere Schleife über die B 33 und Zeppelinstraße fährt, eventuell auch bis über die Gaußstraße. Voraussetzung dafür sei unter anderem eine neue Haltestelle in der Bahnhofstraße vor Einmündung zur Ravensburger Straße, da eine Haltestelle auf der B 33 mangels Flächenangebot und Verkehrsmenge unrealistisch sei. Eine größere Schleife bedeutet automatisch die Verlängerung von Fahrzeiten.

Eine größere Schleife bedeutet automatisch die Verlängerung von Fahrzeiten.

"Das wäre kontraproduktiv und würde eine geringere Nachfrage mit sich ziehen", so Schültke. Eine sehr geringe Nachfrage sei auch für einen Ringbus Markdorf – Oberteuringen – Friedrichshafen zu erwarten. Ein klassischer Linienverkehr sei hier eine ungeeignete Angebotsform. Es sollten alternative, flexiblere Bedienformen geprüft werden.

Eine gute Nachricht gibt es: Ab 9. Dezember wird es eine neue Haltstelle am Aldi in der Rudolf-Diesel-Straße geben.

Eine gute Nachricht gibt es: Ab 9. Dezember wird es eine neue Haltstelle am Aldi in der Rudolf-Diesel-Straße geben.

