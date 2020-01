von sk

In Markdorf und seinen östlichen Ortsteilen ist wieder Großreinemachen angesagt, die Straßen und Plätze sollen von Müll und Unrat gesäubert werden: Die Stadt Markdorf lädt alle Bürger zur Teilnahme am Aktionstag „Saubere Stadt“ ein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Am Samstag, 21. März, wird in der Kernstadt und im Teilort Riedheim Unrat eingesammelt. Im Rathaus freue man sich über die Teilnahme sowohl einzelner Personen, als auch über die Mitwirkung von Gruppen aus Vereinen, Organisationen und Schulen, heißt es.

Start ist um 9 Uhr Vormittags

Gemeinsam sollen die Helfer dann an diesem Samstagmorgen von 9 Uhr bis 12 Uhr an bereits festgelegten Orten Müll einsammeln. Wer sich als freiwilliger Sammler einfindet, sollte geeignete Arbeitskleidung, Handschuhe, Warnwesten und festes Schuhwerk mitbringen. An Werkzeugen oder Behältnissen muss nichts mitgebracht werden, beides wird durch die Stadt gestellt. Die Teilnehmer sind am Aktionstag im Rahmen einer Pauschalversicherung über die Stadt unfall- und haftpflichtversichert.

In diesem Jahr sind die östlichen Ortsteile dran

Dieses Jahr wird in Markdorf und Riedheim Müll eingesammelt, teilt das Rathaus mit. Für alle Helferinnen und Helfer, die in der Kernstadt Unrat einsammeln wollen, ist der Ausgangspunkt die Stadthalle in Markdorf. Für alle, die im Ortsteil Riedheim sammeln wollen, ist der Treffpunkt am Parkplatz beim Rathaus Leimbach. Gestartet wird pünktlich um 9 Uhr an den jeweiligen Ausgangspunkten.

Stadt spendiert gemeinsames Mittagessen zum Abschluss

Den Aktionstag werden die Helfer und die Mitarbeiter der Stadt dann mit einem gemeinsamen Mittagessen um 12 Uhr in der Stadthalle in Markdorf abschließen. Wer mitsammeln möchte, sollte sich verbindlich zur Teilnahme an der Aktion beim Stadtbauamt per E-Mail unter Nennung der Gruppe, Anzahl der Personen und des Ortes (Markdorf oder Riedheim) anmelden. Die Anmeldungen werden entgegengenommen von Sandra Arnold, Tel. 0 75 44/500-278 oder per mail: s.arnold@rathaus-markdorf.de Bei Vereinen gewährt die Stadt einen Betrag von 7 Euro je Teilnehmer für die Vereinskasse.