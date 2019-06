Die Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Hochbehälters Lichtenberg sollen noch in diesem Jahr beginnen, die für den Hochbehälter Burgstall dafür in die Jahre 2020/21 verschoben werden. Dies hat der Technische Ausschuss einstimmig beschlossen. Noch gibt es jedoch ein Problem: Es fehlt an einer geeigneten Fläche für die Erweiterung am Lichtenberg, denn das Baufeld ist zu klein. Aktuell würden noch Alternativstandorte geprüft, hieß es. Beim Stadtwerk am See, das 2017 für die Stadt die technische Betriebsführung der Markdorfer Wasserversorgung übernommen hatte, rechnet man mit Baukosten in Höhe von 1,5 bis zwei Millionen Euro.

Notversorgung ist unzureichend

Viel investiert werden muss ohnehin ins städtische Wasserrohrnetz: Weil die Stadt im Notfall, etwa beim Ausfall eines Brunnens, eine nur unzureichende Wasserversorgung hätte, müssen weitere Leitungen verlegt, die Netzverbindung zwischen Markdorf und Ittendorf hergestellt und die Förderleistung des Pumpwerkes Riedwiesen ausgebaut werden, wie Gerhard Gmeiner und Alexander Belard vom Stadtwerk darlegten. Insgesamt sind dafür Investitionen von rund 1,1 Millionen Euro nötig, die im Zeitraum bis 2020/21 vorgenommen werden sollen.

Historisches Auslaufmodell: Der denkmalgeschützte Wasserhochbehälter Möggenweiler, erbaut 1904, soll nach der Erweiterung des Hochbehälters Lichtenberg oder eines alternativen Hochbehälters an anderer Stelle, stillgelegt werden. | Bild: Helmar Grupp

39 Rohrbrüche im vergangenen Jahr

Investiert werden muss aber auch, weil die Schadensrate im Netz steigend ist: 2018 wurden 39 Rohrbrüche im Stadtgebiet festgestellt und repariert, 2017 waren es 31 Rohrbrüche. Damit liegt Markdorf leicht über dem durchschnittlichen Schadenswert bei Rohrnetzen in Baden-Württemberg. Als Problemfall bezeichnete Gmeiner vor allem die jahrzehntealten Gussleitungen, die nun nach und nach durchrosten. Die Schwierigkeit: In der Regel könne man dies erst feststellen, wenn für andere Baumaßnahmen der Boden geöffnet werde – oder wenn es eben bereits einen Rohrbruch gibt.

In diesen Straßen wird das Rohrnetz saniert

Zug um Zug soll daher nun das städtische Rohrnetz saniert werden. In 2018 wurden die Leitung zum Hochbehälter Breitenbach zwischen Ittendorf und Bermatingen (153 000 Euro) und die Versorgungsleitung im Roßweg erneuert, im laufenden Jahr stehen die Erneuerung der Versorgungsleitung in der Robert-Schumann-Straße (Plankosten 120 000 Euro), in der Albert-Schweitzer-Straße (Plan 65 000 Euro) und in Oberleimbach (Plan 90 000 Euro) an. Weil bei den Bauarbeiten in der Kreuzgasse, in Möggenweiler und in der Eisenbahnstraße die Straßen ohnehin aufgerissen wurden oder werden, werden auch dort gleich alle Leitungen erneuert – insgesamt zwei Kilometer. Ab 2020 soll es dann in der Hans-Wagenitz-Straße, der Hahnstraße, der Robert-Koch-Straße und beim zweiten Bauabschnitt in Möggenweiler weitergehen.