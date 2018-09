"Das ist schon ein bemerkenswertes Treffen", meinte Georg Riedmann am Dienstagmittag beim traditionellen Besuch des Bürgermeisters bei der Weinernte auf der Wangener Halde. Vermutlich in eine Runde, die es im kommenden Jahr nicht mehr so geben wird, denn ab dem 1. November geht der bisherige Teilbetrieb des Spitalfonds an den neuen Pächter, ein Tochterunternehmen des Winzervereins Hagnau, über. Der war bisher nur Partner beim Ausbau des Markdorfer Weins. Ende Juni beschloss der Gemeinderat, den defizitären Teilbetrieb zu verpachten – auch vor dem Hintergrund, dass der Spitalfonds insgesamt Verluste schreibt. Den neuen Geschäftsführer des Spitalfonds, Heinrich Lang, seit 15. August im Amt, freute es dennoch sichtlich, an dem Ereignis teilzunehmen, zumal es einen sehr guten Jahrgang geben wird.

Markdorf Markdorfer Spitalfonds schreibt Rekordverlust Das könnte Sie auch interessieren

Ein letztes Mal in dieser Struktur

An einen neuen Geschäftsführer habe man "vor einem Jahr nicht gedacht", meinte Riedmann. Trotzdem sei er "sehr, sehr froh", Heinrich Lang begrüßen zu dürfen. Bemerkenswert auch, weil die Beteiligten ein letztes Mal in dieser Struktur zusammen kämen, bevor der Winzerverein einsteige. "Es ist mir deshalb ein Anliegen, allen aus Markdorf zu danken, die hier tätig waren", sagte Riedmann. Mit welcher Mannschaft es hier in Zukunft weiterlaufen werde, das könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Maria Kohnle aus Markdorf macht seit drei Jahren bei der Weinlese mit, hier wird gerade Müller-Thurgau gelesen. | Bild: Wex, Georg

Rebmeister Hubert Gutemann, der weiter für die Wangener Halde zuständig bleibt, beschrieb das Jahr als anstrengend, aber im Ergebnis sehr gut. Es habe einen milden und nassen Winter gegeben, dem trockene Monate und schon im April hohe Temperaturen nahe 30 Grad folgten. In der Folge habe er die Junganlagen, rund ein Hektar, sechs Wochen lang bewässern müssen. Auf der anderen Seite habe das trockene Wetter dafür gesorgt, dass praktisch kein Pilz in den Anlagen ist. "Wir haben sehr gesunde Reben und Trauben", sagte Gutemann. So gesundes Laub habe er überhaupt noch nicht gesehen. Die Qualität sei hervorragend, mit für jede Rebensorte hohen Oechsle-Graden: Müller-Thurgau 89, Ruländer 96, Spätburgunder 101, Weißburgunder über 100 und Kerner 106. Auch die Menge sei überdurchschnittlich, 20 bis 25 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Rebmeister Gutemann rechnet mit einer Gesamtmenge von 70 000 Kilogramm. Das seien insgesamt rund 5000 Kilogramm mehr als im Durchschnitt. "Wir werden einen sehr guten Wein in den Keller bringen", sagte Gutemann und ergänzte schmunzelnd: "Die jungen Winzer sagen 'Weltraumqualität' – ins All komme nur das beste Material." Die Anteile verteilen sich auf 50 Prozent Spätburgunder, 30 Prozent Müller Thurgau, zehn Prozent Ruländer (Grauburgunder), fünf Prozent Weißburgunder und etwas unter fünf Prozent Kerner, berichtete der Rebmeister.

Lesereihenfolge musste geändert werden

Aufgrund des Wetters und der Reife musste die Lesereihenfolge geändert werden. Zunächst sei der Ruländer geerntet worden, der sonst üblicherweise die zweitletzte Traubensorte sei. Wenn der Betrieb am 1. November übernommen wird, verbleiben die dann möglicherweise noch nicht geernteten Tauben beim Spitalfonds. Auf Eiswein machte Rebmeister Gutemann Bürgermeister Riedmann allerdings keine Hoffnung. Aber vielleicht eine Trockenbeerenauslese? Insgesamt falle die Traubenernte am Bodensee sehr gut aus, meinte Gutemann auf Nachfrage von Riedmann. Man könne sagen: in ganz Baden. Vereinzelt habe es Verluste durch Hagelschlag gegeben, wie in Immenstaad.

Die 21-jährige Leah Radau hilft bei der Weinlese, bevor sie ihr Studium der angewandten Theologie und Relligionspädagogik, das zum Beruf Gemeindereferentin führt, beginnt. | Bild: Wex, Georg

"Für die Mitarbeiter wird sich aber einiges ändern"

Der Maschinenpark des Spitalfonds geht übrigens auch an den Winzerverein, berichtete Bürgermeister Riedmann. Er stand zur Versteigerung, aber nur der Hagnauer Winzerverein habe ein Angebot abgegeben.

Persönlich freut es Gutemann, dass er – mit neuem Arbeitgeber – weiter an seiner angestammten Wirkungsstätte arbeiten kann. "Für die Mitarbeiter wird sich aber einiges ändern", vermutet er. Wie weit das gehe, könne er noch nicht sagen. Hier spiele sicher auch hinein, dass die Wangener Halde im Vergleich zu den anderen Hagnauer Lagen sehr steil sei und man mehr Leute brauche. Er selbst hofft, sich mehr auf die Arbeit mit den Reben konzentrieren zu können und etwas entlastet vom Papierkram zu sein. Vielleicht werde er auch mehr Rebenführungen anbieten können, bisher gibt es vier pro Jahr. "Hier so etwas nicht zu veranstalten, wäre töricht. Das ist ein so herrlicher Platz mit Blick auf den Bodensee", sagt Gutemann.

Markdorf Stadt Markdorf lässt Rebflächen extern bewirtschaften Das könnte Sie auch interessieren

Defizit im Weinbau Der Weinbau des Spitalfonds machte in den vergangenen Jahren jährlich rund 30 000 Euro Verlust. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Verluste des Spitalfonds insgesamt, rund 300 000 Euro waren es 2017. Bereits 2015 hatte der Gemeinderat gefordert, dass der Weinbau des Spitalfonds schwarze Zahlen schreiben müsse. Ohne Investitionen in Maschinen und Pflanzungen, die in der Vergangenheit verschoben wurden, war das nicht möglich und diese Kosten trugen dann erst einmal zum Defizit mit bei. So kam es im Juni zur Lösung, den Betrieb für 30 Jahre an eine 100-prozentige Tochter des Winzervereins Hagnau zu verpachten, ohne auf Markdorfer Wein verzichten zu müssen. (wex)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein