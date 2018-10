Das Blumenbeet unterhalb des Bischofsschlosses direkt an der Bundesstraße gehört zu den Aushängeschildern der Stadt. Dieses wird dreimal im Jahr thematisch bepflanzt, momentan widmet sich die Bepflanzung dem 150-jährigem Jubiläum der Stadtkapelle. Hinter den Ideen und der Umsetzung steckt das siebenköpfige Team der Stadtgärtnerei. Leitern Monika Beder stellte am Dienstagabend im Technischen Ausschuss ihre Arbeit und Aufgaben vor.

Grünanlagen als Erholungsgebiet

Von Hepbach bis Ittendorf, von Fitzenweiler bis Markdorf-Süd reicht das Zuständigkeitsgebiet. Ob Gestaltung von Straßenzügen, Parkanlagen, Friedhof, Spielplätzen oder Außenanlagen von Kindergärten – das Team setzt in der Stadt die pflanzlichen Akzente und bringt die Stadt zum Blühen.

Markdorf In Markdorf zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite Das könnte Sie auch interessieren

Grünanlagen sprechen laut Monika Beder fast alle Bürger an, ob Blumenliebhaber, Naturinteressierte oder Erholungsuchende. Grünanlagen und Bäume dienen der Erhaltung des Arten- und Naturschutzes, als Schattenspender im Sommer und Luftverbesserer. Am Ochsenplatz sorgen Pfefferminze und Salbei für Duft, an der Kirchenmauer hängen auf 45 Metern Blumenkästen.

Vielfältiger Kirchplatz

Das Team hat viele Blumenwiesen angelegt, so zum Beispiel am Kirchplatz. "Der Platz ist sehr vielfältig. Er wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen", sagt Beder. Es gibt Blumenbeete, eine Rasenfläche und die alte Linde.

Der Kirchplatz gehört zu den Lieblingsplätzen von Monika Beder. Hier sorgt eine Blumenwiese für Aufenthaltsqualität. | Bild: Büsche, Jörg

Vor allem die alten Bäume, wie zum Beispiel die Kastanien in der Gutenbergestraße, hätten unter dem trockenen Sommer gelitten, berichtet Monika Beder. Die genauen Ausmaße werden allerdings erst im kommenden Frühjahr sichtbar. Jedes Jahr werden in Markdorf rund 20 Bäume gepflanzt. "Die, die wir in den vergangenen drei Jahren gepflanzt haben, haben wir gegossen."

Baumbestand hegen und pflegen

Zwei Personen seien im Sommer nur mit Gießen beschäftigt gewesen. Gerade auf die Bäume, wie die Platanen an der Weinsteige, müsse man achten und sanieren. "Das ist zwar immer ein Gedöns mit dem Verkehr, muss aber gemacht werden", betonte Beder. Des Weiteren verfügt die Stadt über Ausgleichsflächen wie zum Beispiel beim Feuerwehrgerätehaus.

Großer Beliebtheit erfreut sich die Parkanlage am Weiher. Hier sind auch die Schüler und Kindergartenkinder unterwegs und lernen die Natur kennen. Es gibt eine Kräuterschnecke, Nistkästen und Namenstafeln an den Bäumen.

Der Baumbestand in Markdorf, hier am Park am Weiher, spielt eine wichtige Rolle. Alte Bäume müssen besonders gepflegt werden. | Bild: Büsche, Jörg

Jede Pflanze der Wechselbepflanzung im Stadtgebiet wird in der Stadtgärtnerei in der Rudolf-Diesel-Straße aufgezogen. "In der Produktion wird es im Frühjahr sehr eng. Im Juni und Juli ist alles leer", berichtet Beder. Jüngst wurde der Ittendorfer Kreisel winterfest gemacht. Davor leuchtete die Bepflanzung in den Stadtfarben.

Der Ittendorfer Kreisverkehr noch bevor er winterfest gemacht wurde. | Bild: Büsche, Jörg

Positive Resonanz aus der Bevölkerung

Viel positive Resonanz von der Bevölkerung bekommt die Leiterin und auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses sind voll des Lobes. "Ich bin ein Fan von Wildblumen und bin beeindruckt, wie wunderbar sie das hinkriegen", äußerte sich Susanne Dieters Wälischmiller (UWG). Susanne Sträßle (CDU) ergänzte, dass die Vielfalt Markdorf ausmache.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein