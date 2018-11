Die Stadt bekommt vier neue Ladesäulen für Elektroautos. Das hat der Markdorfer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstagabend beschlossen. Bislang können die Fahrer ihre strombetriebenen Fahrzeuge lediglich an der Ladesäule beim Markdorfer Bahnhof ans Netz hängen – gleich ob es sich dabei um reine Elektro- oder um Hybridmodelle mit zusätzlichem Verbrennungsmotor handelt.

"Emma"-Parkplatz bis 2016

An der Ladesäule am Bahnhof war bis 2016 der Parkplatz von "Emma", einem E-Mobil, das während eines zeitlich begrenzten Projekts im Bodenseekreis als Anschluss-Transportmittel an den öffentlichen Nahverkehr eingesetzt wurde. Nach dem Ende des Projekts blieb die Ladesäule stehen, als einer der ersten Bausteine für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Standorte verteilt über das Stadtgebiet

Wie Michael Schlegel, der Leiter des Stadtbauamts, im Rat erklärte, wird es auch am Bahnhof-Parkplatz eine neue Ladestation geben. Denn die alte "Emma"-Säule sei inzwischen technisch überholt. Die weiteren Standorte sind der Angerplatz im Markdorfer Süden, das Gewerbegebiet Riedwiesen (bei der Einmündung der Dornierstraße) und die Bussenstraße (vis à vis von der Stadthalle).

Ladesäulen sollen im April in Betrieb gehen

Vergeben wird der Auftrag nun an den wirtschaftlichsten Anbieter, die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, die 32 250 Euro verlangt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bezuschusst die Kosten für die vier Säulen mit 40 Prozent. Welches Abrechnungsverfahren installiert wird, ob nach Zeit oder nach Ladeleistung, das will der Rat noch gesondert beschließen. In Betrieb gehen werden die vier Ladesäulen vorraussichtlich Ende April.

Weitere Stationen sind geplant

Georg Riedmann pflichtete am Dienstag seinen Bürgermeisterkollegen im Kreis bei, die sich gegen die Abgabe von Gratis-Strom ausgesprochen haben. Freie-Wähler-Fraktionschef Dietmar Bitzenhofer wollte wissen, warum nur eine Schnellladesäule installiert werden soll. Michael Schlegel antwortete darauf, dass die Leitungsinfrastruktur nicht ausreiche. Arnold Holstein (Freie Wähler) monierte die Standorte außerhalb der Innenstadt. Riedmann verwies darauf, dass dies erst der Anfang sei. Weitere Stationen, etwa in den Parkhäusern, würden folgen.

