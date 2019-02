Der Standortmarketingverein der Stadt Markdorf, Markdorf Marketing, steht auf finanziell soliden Füßen: Dies war dem Kassenbericht von Kassier Dietmar Bitzenhofer in der Hauptversammlung am Dienstagabend (wir berichteten gestern) zu entnehmen. Danach wurden im Marketingverein für 2018 Ausgaben in Höhe von 76 255 Euro verbucht, denen Einnahmen in Höhe von 90 535 Euro gegenüberstanden. Der Kassenstand wies zum Ende des Geschäftsjahres 2018 ein Plus in Höhe von 28 972 Euro aus.

50 000-Euro-Zuschuss von der Stadt

Größter Posten auf der Einnahmeseite von Markdorf Marketing, das als Dachorganisation der Aktionsgemeinschaft Markdorf auch die Interessen der Einzelhändler vertritt, ist der jährliche 50 000-Euro-Zuschuss der Stadt. Ebenfalls beträchtliche Zuschüsse kamen in 2018 vom Wirtschaftskreis der Markdorfer Unternehmer mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro und dem Beitrag der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee in Höhe von 5950 Euro. Die Stadt unterstützt aus ihrem Haushalt heraus außerdem Aktionen von Markdorf Marketing mit einem Betrag von jährlich rund 100 000 Euro.

Nun auch Jubiläumswein in der Markdorf-Kollektion

Erfreuliche Einnahmen, wenn auch nicht so viel wie im Vorjahr, konnte Markdorf Marketing aus den Verkäufen der so genannten Markdorf-Kollektion – Fleecedecken, Taschen, Caps in den Markdorf-Farben oder mit dem Markdorf-Logo – generieren. 3669 Euro wurden eingenommen. Jüngst ist in die Kollektion, deren Angebote man in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße 14 und bei der Tourist-Info am Rathaus erwerben kann, auch der Markdorfer Jubiläumswein aufgenommen worden. Den gibt es im Geschenkkarton mit zwei Probiergläsern für 18 Euro.

Riedmann: "Flexibilität auf Zuruf"

Bürgermeister Georg Riedmann lobte in der Sitzung die Arbeit des Marketing-Teams um Geschäftsführerin Lucie Fieber. Er wolle vor allem die "hohe Flexibilität auf Zuruf" hervorheben, die die Fieber und ihre Mitarbeiterinnen immer wieder an den Tag gelegt hätten, etwa bei der Übernahme der Schirmherrschaft und Mitorganisation der Musiknacht im April oder beim kurzfristigen Organisieren des erfolgreichen Street Food Marktes Ende August. Den kulinarischen Event-Tag, bei dem auf dem Marktplatz aus Trucks heraus Spezialitäten angeboten wurden, hätten Fieber und ihre Kolleginnen "in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft und zum Erfolg geführt", so Riedmann. Der Street Food Markt wird auch in diesem Sommer wieder stattfinden.