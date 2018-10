Malena Gössele arbeitet seit wenigen Wochen in der Musikschule Markdorf. Die junge Frau aus Hepbach sitzt dort im Büro. Sie führt Telefonate, sie schreibt Programme – und erledigt alle Aufgaben, die ihr von der Musikschulleitung beziehungsweise von den beiden Musikschulsekretärinnen übertragen werden. Marlene Gössele absolviert momentan ein Freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ, bei der Musikschule.

Praxisnachweis für Fachhochschulreife

Die Idee kam ihr bei der Zeitungslektüre. Als sie den Artikel über den letzten Bundesfreiwilligen-Dienst-Leistenden in der Musikschule, ihren Vorgänger, las, war Malena Gössele bald klar, wo sie sich bewerben wollte. Das angestrebte „Freiwillige Soziale Jahr“ soll ihr auch als Praxisnachweis dienen. Den braucht sie, um die Fachhochschulreife zu erlangen.

Viele Möglichkeiten für Freiwilligendienst

„Praktische Erfahrungen hätte ich natürlich auch woanders sammeln können“, erklärt die 18-Jährige. Schließlich gibt's außer dem Freiwilligendienst in einer kulturellen oder pädagogischen Einrichtung auch den im sozialen Bereich – etwa in der Kinder-, in der Behinderten-, in der Altenhilfe. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, ein freiwilliges ökologisches Jahr abzuleisten. Überall aber sollen die Freiwilligen Erfahrungen sammeln und irgendwann in eigener Regie an einem Projekt arbeiten. Malena Gösseles Aufgabe wird demnächst sein, die eigene Zeitschrift der Musikschule, den „Ohrwurm“, zu gestalten.

Gedanken über die Zukunft machen

„Das Freiwillige Soziale Jahr gibt mir auch Zeit“, erklärt sie. Zeit, um sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Denn welchen Beruf sie anstrebt, das weiß sie bisher noch nicht. Von daher trifft es sich gut, wenn sie sehr gründliche Einblicke in den Kulturbetrieb gewinnt. Dies nicht nur während ihrer Arbeit im Büro der Musikschule, sondern auch durch jene Seminare und Workshops, die Kultur-FSJler im Verlaufe des freiwilligen Jahres besuchen – und die sie mit den diversen Sparten vom Theater bis zu den Medien in Berührung bringen. Ganz wichtig ist dabei „die Begegnung mit anderen FSJlern“, sagt Malena Gössele. Der Austausch finde über die sozialen Medien statt – oder bei Treffen.

