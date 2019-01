Das Allerekeligste, was es gibt. Das wissen doch alle. Das ist heißer Kakao mit Haut. „Buoaah“, sagt Anette Jendrich und schüttelt sich. So laut, so überzeugend, als habe sie gerade an einer Tasse getrunken und mit der Zunge den schleimig-braunen Lappen ertastet, der von der Unterlippe baumelt. Der heiße Schokolade zu einer widerwärtigen Angelegenheit macht – insbesondere für Kinder. Maxime, Anika, Xenia, Jonah und David, die fünf Fünftklässler vor Deutschlehrerin Anette Jendrich, schauen tatsächlich angewidert drein. Offenbar kennen sie den Milchhaut-Effekt.

Was die fünf Kinder indes noch nicht kannten, das war das „Papa-Projekt“. So heißt ein Kinderbuch von Sabine Neuffer mit Illustrationen von Manuela Olten. Es lag auf einem Tisch in Raum 121 im Untergeschoss des Markdorfer Bildungszentrums. Neben „Emma und dem blauen Dschinn“, neben „Den schrecklichsten Müttern der Welt“, neben „Kannst du pfeifen Johanna?“ und neben „Knolle Murphy“ fünf weiteren Kinder-Büchern, die Anette Jendrich ausgewählt für die alljährliche Lesenacht der Verbundschule und des Gymnasiums.

Dazu eingeladen werden alle Fünftklässler. Vergangenen Freitagabend kamen etwa 100 von rund 240 Schülern, um sich Geschichten aus Abendteuer-Büchern, historischen Romanen oder Krimis für ihre Altersgruppe anzuhören oder eben aus Büchern, die den ganz gewöhnlichen Alltag von Kindern beschreiben – wie Sabine Neuffers „Papa-Projekt“. In dem sich neben ekeliger Kakao-Haut die elfjährige Nele und der vierjährige Tim begegnen, außerdem Familien, in denen Mütter und Väter getrennt leben. Und die Kinder dennoch zurecht kommen müssen.

Rechtzeitig zum Vorlesungsbeginn an den 16 im Gebäude verteilten Stationen erschienen die in Gruppen aufgeteilten Fünftklässler, weil sie ältere Schüler, die sogenannten „Wegweiser“, durch das weitläufige Bildungszentrum führten. Eva Beger und Maraika Herperts, die beiden Organisatorinnen des schularten-übergreifenden Ereignisses, hatten übrigens auch an die begleitenden Eltern gedacht. Denen las Florian Sandkühler-Winckler in der Bibliothek vor.