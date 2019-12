von Wolfgang Gerstenhauer

Little Wing ist eine Formation um Tom Wagener, Art Isleb und Jörn Blesse, die seit zehn Jahren nicht mehr als Band existiert. Einzige Ausnahme ist der zweite Weihnachtsabend. Da rockt Little Wing gemeinsam mit Musiker-Freunden aus aller Welt traditionell den Theaterstadel am Gehrenberg. In diesem Jahr traten Little Wing & Friends zum 15. Mal auf.

Der Markdorfer Schlagzeuger Tom Wagener organisiert den Auftritt alle Jahre wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Erstes Konzert nach Tsunami-Katastrophe 2004

Ursprünglich war es die Tsunami-Katastrophe 2004, die Little Wing und ihre Musiker-Freunde aus aller Welt dazu bewegten, gemeinsam Geld für die Opfer einzuspielen. Heute gehört der jedes Jahr vom Markdorfer Schlagzeuger Tom Wagener organisierte Auftritt nicht nur für viele Markdorfer zum traditionellen Festtagsprogramm.

Musiker auf der Bühne Tom Wagener und Reinhold Hug (Schlagzeug), Uwe Rodi und Darko Cvetkovic (Keyboard), Jörn Blesse, Arthur Isleb, Peter Zoufal, Milla (Jörg Müller) und Phil Gates (Gitarre und Gesang), Stephan Hug (Bass), Giorgio Pinna (Mundharmonika und Gesang), Michaela Popp und Stephanie Ghizzoni (Gesang).

Gäste aus Italien, dem Ruhrpott und den USA

Dieses Mal sorgten Stephanie Ocean Ghizzoni und Giorgio Pinna aus Italien, Ruhrpott-Rocker Milla, US-Gitarrist Phil Gates, PoppDeluxe mit Michaela Popp und ihrem Gitarristen Peter Zoufal, Bassist Stefan Hug und Reinhold Hug am Schlagzeug sowie die Keyboarder Uwe Rodi und Darko Cvetkovich zusammen mit Little Wing für einen abwechslungsreichen Mix aus klassischem Rock, Blues, Pop und Soul.

Little Wing & Friends füllen jedes Jahr den Markdorfer Theaterstadel und bringen ihn zum Beben | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Für Tom Wagener so etwas wie ein Familientreffen

Für den Markdorfer Schlagzeuger Tom Wagener ist der gemeinsame Auftritt jedes Jahr so etwas wie ein Familientreffen.

PoppDeluxe aus Ravensburg bringt Publikum auf Betriebstemperatur

Dass Musik verbindet, gilt offenbar nicht nur für Musiker, sondern auch für ihr Publikum. Little Wing und PoppDeluxe um die Ravensburger Sängerin Michaela Popp und ihren Gitarristen Peter Zoufal brachten das Publikum mit Klassikern wie „Blue Velvet“ und dem Pink-Floyd-Hit „Another Brick In The Wall“ auf Betriebstemperatur. Toll war auch der Auftritt von Sänger Giorgio Pinna aus Bologna mit seiner Mundharmonika, der das erste Mal dabei war.

Lebt und zelebriert den Blues: Der Sänger und geniale Gitarrist Phil Gates. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Gitarrist Phil Gates spielte schon mit Blues-Legenden wie Buddy Guy

Dann heizte der geniale Gitarrist Phil Gates mit unglaublichen Gitarrenläufen dem Publikum ein. Der aus Chicago stammende Blues-Musiker arbeitete bereits mit Blues-Legenden wie Grammy-Preisträger Buddy Guy, Bobby Bland oder Albert King zusammen. Und das hörte man! Spektakulär war eine Showeinlage, bei der Gates seine Gitarre in seinem Nacken spielte.

Milla alias Jörg Müller, auch als Mick Jagger des Ruhrpotts bekannt, brachte dem Publikum das Fliegen bei. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

„Rampensau“ Milla punktet unter anderem mit Tom-Petty-Songs

Little Wing und Milla, auch als Mick Jagger des Ruhrpotts bekannt, eröffneten das grandiose zweite Set des Abends. Der Wuppertaler Gitarrist und Sänger Milla alias Jörg Müller begeisterte unter anderem mit Tom-Petty-Songs wie „You Wreck Me“ und „Learning To Fly“. Und er machte seinem Ruf als „Rampensau“ alle Ehre, denn zu diesem Zeitpunkt zappelte, tanzte und sang das Publikum bereits eifrig mit.

Ein italienisches Duett: Stimmungsgranate Stephanie Ocean Ghizzoni und Giorgio Pinna, der erstmals mit von der Partie war. | Bild: Wolfgang Gerstenhauer

Von Little-Wing-Veteranen bereits sehnsüchtig erwartet, schlug die italienische Granate Stephanie Ocean Ghizzoni ein. Mit ihrer mitreißenden Altstimme und Songs wie „A Change Is Gonna Come“ oder „House of the rising sun“ machte sie den Abend perfekt.

Zum Finale spielt der Musikerfreundeskreis Welthits

Das fulminante Finale und die Zugabe lieferte der Musikerfreundeskreis schließlich mit Welthits wie „Unchain My Heart“, „You Can‘t Always Get What You Want“ und „Purple Rain“ als Zugabe. Spätestens da war klar: Tom Wagener und seinen Freunden war wieder ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk für Markdorf gelungen.