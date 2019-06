Er komme wieder. Dann aber mit seiner Lesebrille – so kündigte der Tourist im „Gästebuch“ bei der Bank am Weg zur Wilhelmshöhe an. Hier, an einer der beliebtesten Ruheplätze für die Spaziergänger aus Fitzenweiler, aus dem gesamten nördlichen Wohngebiet Markdorf haben die Mitarbeiter des Bauhofs kürzlich eine wasserdichte blaue Aluminium-Kiste installiert. „Lesebänkle mit Bücherkiste“ nennt Lucie Fieber das Projekt. Die Geschäftsführerin des Markdorf Marketings hat die Metallkiste spendiert. Genau genommen alle drei Bücherkisten – denn außer beim Abzweig von der Bussenstraße auf Höhe Viktor-Scheffel-Straße, dem von den Anwohnern sogenannten Birkenweg, stehen nun auch in Möggenweiler und im Süden der Stadt am Wegkreuz nahe dem Stüblehof blaue Boxen mit Lesestoff darin.

Man muss das Rad nicht neu erfinden

„Mir ist‘s in Lenzkirch begegnet“, erinnert sich Ulrike Weber-Hänsler an ihren Wanderurlaub im Hochschwarzwald. Die Buchhändlerin fand es eine prima Idee – und die Landschaft rund um den Gehrenberg reizvoll genug, um das Konzept „Aussichts- und Ruheplatz plus Lektüre“ nachzuahmen. Mit Barbara Bäder und Cornelia Rick fand sie sofort begeisterte Mitstreiterinnen. „Ist ja cool!“ sei ihr sofort durch den Kopf geschossen, erzählt Waldfreundin und Wildkräuterwanderin Conny Rick. Für sie gehört das Lesen im Grünen ebenso zu den selbstverständlichen Gewohnheiten wie für Barbara Bäder. Auch andere darauf zu bringen, das ist das Anliegen des Lesebank-Projekts.

Frauen-Trio kümmert sich um Bücherkisten

Es sei auch ein Stück Leseförderung, freut sich Conny Rick über den Nachhall in den Gästebüchern. Nicht nur erwachsene Leser loben dort Landschaft, Lektüreauswahl und Idee, sondern auch junge Leser teilen ihre Begeisterung mit. Die Lektüreauswahl hat Ulrike Weber-Hänsler getroffen. Als Buchhändlerin weiß sie „Leichtes, Unterhaltsames mit Zum-Nachdenken-Anregendes“ ins rechte Misch-Verhältnis zu bringen. Zusammen mit Barbara Bäder und Conny Rick kümmert sie sich nun um die Kisten. Die drei sortieren, werden irgendwann neu bestücken, schauen nach dem Rechten und hoffen, dass die Leser pfleglich mit den Bücherschatzkisten am Wegesrand umgehen.