Die zielstrebige 20-jährige Lisa Gretscher absolviert gerade eine Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement und Fremdsprachen“. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie bei der Kommunalwahl auf Anhieb für die Umweltgruppe Markdorf (UWG) in den Gemeinderat gewählt wird. Da sie schon von Kindesbeinen an umweltbewusst erzogen wurde, war es für sie keine Frage, für die UWG zu kandidieren.

Jüngstes weibliches Ratsmitglied

Lisa Gretscher hat es sich als jüngstes weibliches Ratsmitglied auf die Fahne geschrieben, die Interessen ihrer Generation zu vertreten. Als wichtig erachtet sie zum Beispiel eine bessere Anbindung an Friedrichshafen oder Überlingen über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

„Ich nehme gerne die Dinge in die Hand und bin ein offener, kontaktfreudiger Mensch“, erzählt Lisa Gretscher. Sie sei schon länger politisch interessiert und engagiere sich bei ihrem Arbeitgeber auch in der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Noch sieht sie kein Problem darin, zeitlich all ihre außerberuflichen Engagements – sie spielt auch noch Querflöte und macht Yoga – unter einen Hut zu bringen. „Ich brauche immer Action, es darf bei mir nicht langweilig werden“, meint sie schmunzelnd. Sowohl ihr Partner als auch ihre Familie stünden hinter ihr.

Sie hat gerne ihre Familie und Freunde um sich herum

Die hoch motivierte junge Gemeinderätin liebt es, Sprachen zu lernen, auf Reisen zu gehen und fremde Kulturen kennenzulernen, um ihren Horizont zu erweitern. „Im Rahmen meiner Ausbildung war ich schon drei Wochen in Irland und im nächsten Jahr geht es für weitere drei Wochen nach Spanien.“ Auch mit ihrer Familie reist Lisa Gretscher viel. Neben Irland und anderen europäischen Ländern war die Abiturientin (Jahrgang 2018) schon in Namibia, Peru und Kanada. Trotz ihrer Reiselust ist sie ein ausgeprägter Familienmensch und hat gerne ihre Familie und Freunde um sich herum.

Gretscher bezeichnet sich als ehrgeizig, mit klaren Zielen im Kopf, die sie nicht aus den Augen verliere und geradlinig verfolge. „Ich bin immer gut gelaunt und offen für Neues.“