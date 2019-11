Fünf vor zwölf sei schon vorbei, erklärt Christian Schmid. „Wir müssen jetzt dringend handeln, wenn wir die schlimmsten Klimaschäden verhindern wollen.“ Der erst vor wenigen Tagen gewählte neue Vorsitzende der Markdorfer Umweltgruppe ist zur provisorischen Litfaßsäule auf dem Vorplatz zum Untertor gekommen. So wie etliche andere Markdorfer, die am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr an der zweiten Markdorfer Klima-Demonstration teilnehmen wollen. Geplant ist ein Lichterzug.

Ortsgruppe will auf Demonstration aufmerksam machen

Auf diese Aktion wollte die Markdorfer Ortsgruppe von „Parents for Future“ am vergangenen Montagabend aufmerksam machen. An der Litfaßsäule konnten die Besucher des Klimaabends in der vergangenen Woche ihre „Roten Klimakarten“ abgeben, die sie bei der Veranstaltung erhalten hatten.

Motto „Klimademo ist Wahltag“

Unter dem Stichwort „Klimademo ist Wahltag“ will die Markdorfer „Parents for Future“-Gruppe Signale an die Politik senden. Am Vorabend des vierten internationalen Klimastreiks, der am Freitag stattfindet, soll der Wählerwille gezeigt werden. „Wir sind inzwischen ja ganz viele“, erklärte Silja Beck von „Parents for Future“. Die Zahl jener, die erkannt hätten, dass das Klimapaket der Bundesregierung zu klein ausgefallen sei, um die selbst gesteckten Klimaschutzziele noch zu erreichen, wachse immer weiter.

Rückhalt aus der Bevölkerung wichtig

„Bei unserer ersten Klimademo im September waren wir schon 1300, beim Klimaabend in der Stadthalle 350“, erinnerte Beck. Ohne den Rückhalt in der Bevölkerung für eine ambitioniertere Klimapolitik hörten viele Politiker auch weiterhin eher auf Energiekonzerne, Industrie und Lobbyisten, zeigte sie sich überzeugt.

„Klimapolitik findet nicht nur in Berlin statt“

Grünen-Kreisrat Helmut Faden betonte, „Klimapolitik findet aber nicht nur in Berlin statt“. Höchste Zeit zum Handeln sei es auch in der Region. Zum Beispiel beim öffentlichen Personennahverkehr, für den nach wie vor zu wenig Geld in die Hand genommen werde.

Der Lichterzug von „Parents for Future“ und „Fridays for Future„ beginnt am Donnerstag um 18.30 Uhr auf dem Vorplatz der Sparkasse.