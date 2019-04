von Kerstin Oettle

Hallo Frau Wieth, am frühen Morgen strahlen Sie schon mit der Sonne um die Wette!

Natürlich, denn mein Lebensmotto lautet: „Heiterkeit ist der Himmel, unter dem alles gedeiht“.

Braucht man diese Heiterkeit um mit Legasthenie durchs Leben zu kommen?

Ich würde sagen, das ist eine generelle Einstellung und vieles fühlt sich dadurch leichter an, auch eine Legasthenie.

Erzählen Sie doch mal von ihren Anfängen mit der Legasthenie!

Ich bin in Reutlingen, als drittes Kind meiner Eltern geboren und wuchs in großer Freiheit auf. Dies war der Selbstständigkeit mit dem eigenen Möbelgeschäft meiner Eltern geschuldet. Ich kam in die erste Klasse und zu diesem Zeitpunkt war meine sieben Jahre ältere Schwester bereits auf dem Gymnasium mit sehr guten Noten. Ich hatte von Anfang an große Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Bereits in der zweiten Klasse stand fest, dass ich eine Legasthenikerin bin, allerdings ohne Konsequenz im Unterricht. Meine damalige Lehrerin war mir sehr zugewandt und bestellte mich nach der Schule immer ein und ging mit mir die Fehler in den Diktaten durch. Für meine Lehrerin war es ein Bonusprogramm, weil sie mich mochte und mich nicht hinten runterfallen lassen wollte, aber ich empfand es nur als Strafe.

Warum als Strafe?

Sie müssen sich vorstellen, dass diese Störung nicht heilbar, sondern nur kompensierbar ist und nur mit spezieller Förderung. Von daher war die Nachhilfe meiner Lehrerin gut gemeint, aber am Thema vorbei und für mich eine Tortur. Legasthenie hat nichts mit minderer Intelligenz zutun, ganz im Gegenteil, und ist seit vielen Jahrzehnten ein weit erforschtes Feld durch Neurowissenschaftler, Psychologen, Ärzte, Lehrer und anderen Berufsgruppen.

Wie war der Umgang ihrer Eltern mit der Legasthenie?

Für sie war es, wie auch für die meisten Eltern mit Legasthenie Kindern heute noch, sehr zermürbend und geprägt von Hilflosigkeit. Durch das Möbelgeschäft blieb wenig Zeit für uns Kinder und meine Mutter vermied irgendwann die Elterngespräche in der Schule, weil sie die Falscheinschätzung der Lehrer nicht mehr hören konnte. Mein Vater bekam den Rat, mit mir Diktate zu üben. Er diktierte mir dann immer freie Texte und einer lautete so: „Es war einmal ein Mädchen, was nicht gut schreiben konnte, aber deswegen war es noch lange nicht dumm“. Das beschreibt eigentlich das Verhältnis und den Zusammenhalt in der Familie. Dieser Halt und die Stärkung sind unglaublich wichtig, um als Legastheniker nicht all den Vorurteilen und Begleiterscheinungen zum Opfer zu fallen.

Wie ging ihr Schulweg weiter?

Ich beendete meine Volksschule und ging dann auf die Handelsschule, um anschließend mit großem Spaß im Möbelhaus meiner Eltern mitzuarbeiten. Zu der Zeit lernte ich meinen Mann kennen, der gerade seinen Abschluss in der Abendrealschule machte und mir Mut zusprach, „das schaffst du auch“. Mit diesem Rückhalt holte ich auf dem zweiten Bildungsweg meine mittlere Reife nach. Mit den Jahren und mit jeder neuen Herausforderung lernte ich mit der Legasthenie leben und umgehen. Vor allem mit dem Bewusstsein, dass ich sie weder weg diskutieren, noch verheimlichen kann und für einiges einfach länger brauche als Andere. Aber auch mit dem Wissen, dass andere Menschen eben für andere Dinge etwas mehr Zeit benötigen als ich.

Jetzt sind Sie beratend, innerhalb des Landesverbands Legasthenie und

Dyskalkulie (eine Rechenstörung) Baden-Württemberg, tätig. Wie kam es dazu?

Mit unserem Umzug nach Markdorf 1971 und die Geburt unserer zwei Söhne, wurde später im familiären Umfeld zwei Mal Legasthenie diagnostiziert und ich wurde zurate gezogen. Zu diesem Zeitpunkt schloss ich mich dem Landesverband an und bin seit 1992 beratend tätig für Eltern, Betroffene und Lehrer. Mit den teilweise erschreckenden Geschichten, die ich da zu hören bekomme, kann ich ganze Bücher füllen und sehe die betroffenen Kinder heute noch mit denselben Problemen konfrontiert, wie ich sie schon vor 60 Jahren hatte.

Woran liegt das, wenn sich doch so viele Berufsgruppen mit dem Thema beschäftigen?

Das liegt zum einen an der fehlenden gesetzlichen Grundlage, zum anderen an den, in dieser Hinsicht nicht gut ausgebildeten Lehrern, sowie an der teilweise schubladendenkenden Leistungsgesellschaft. In der Praxis sieht das so aus, dass es nur eine Verwaltungsvorschrift in Kannform gibt, was bedeutet, dass jedes Elternpaar selbst mit der Schule verhandeln muss, inwieweit die Legasthenie im Unterricht und in der Benotung berücksichtigt wird. Die Ausbildung der Lehrer beinhaltet das Thema Legasthenie-Förderung überhaupt nicht, mit entsprechend ungenügenden Umgang in der Schule damit. Und für viele in der Gesellschaft ist ein Mensch, der nicht richtig schreiben kann, dumm und wird sozial ausgeschlossen oder benachteiligt.

Was raten oder sagen sie den Eltern?

Dass sie vor allem viel Geduld haben müssen, und versuchen, durch Aufklärung ihr Kind verstehen zu lernen und den richtigen Umgang mit der Legasthenie zu finden. Eltern und Lehrer sollten verstehen, dass aus dem Fenster schauen, auf die Toilette gehen oder herunterfallende Stifte während des Lernens keine Unkonzentriertheit sind, sondern ein Weg, um kurz der totalen Anspannung zu entkommen. Denn wir Legastheniker haben kein Foto von den Wörtern, sondern müssen sie uns Buchstabe für Buchstabe erarbeiten. Wir sind auf wahrheitsgetreue Informationen durchs Hören angewiesen, weil wir uns viele Dinge nicht durch erlesen überprüfen können. Wir brauchen keine Nachhilfe, sondern besondere Förderung in Techniken, um uns Wörter und Texte sinnhaft zu erarbeiten. Es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, dass es nicht um Sonderwünsche geht, sondern um den Nachteil, den die Kinder haben, auszugleichen. Das bedeutet im Klartext, den in der Verwaltungsvorschrift genannten „Nachteilsausgleich“ für das jeweilige Kind zu bekommen. Für Gespräche in der Schule ist es erfahrungsgemäß sinnvoll, dass die Eltern einen ausgewerteten IQ-Test und einen Legasthenie-Nachweis ihres Kindes mitbringen. So sind sie in der Lage, die meist formulierte Behauptung der Lehrer schon am Anfang eines solchen Gespräches zu dementieren und direkt konstruktiv in die Verhandlung des Nachteilsausgleichs einsteigen zu können.

Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass es für die Legasthenie eine gesetzliche Grundlage gibt, mit der auf allen Ebenen besser gearbeitet und gefördert werden kann. Mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und innerhalb der Familie und des Freundeskreises, eine bedingungslose Stärkung der Persönlichkeit.