von Angelina Sortino

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, auf einem Segelboot zur Schule zu gehen?

Meine Freundin war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr in Südafrika und ich fand es eine gute Idee, vor dem Abi auch noch ein Auslandsjahr einzuschieben, allerdings nicht in einer Gastfamilie. Ich habe dann im Internet recherchiert und ein Video vom segelnden Klassenzimmer entdeckt und war gleich begeistert. Ich habe herausgefunden, dass es in Deutschland zwei Segelschiffe gibt, auf denen man ein Schuljahr absolvieren kann, und habe mich bei beiden beworben. Bei meinem Favoriten, der "High Seas High School", hat es geklappt und ich wurde auf dem Zweimaster der "Johann Smidt" als eine von 25 aus 80 Bewerbern ausgewählt.

Wie war das Leben an Bord? Können Sie den Alltag beschreiben?

Wir wurden jeden zweiten Tag von den vier Lehrern an Bord unterrichtet. Das bedeutet 7 Uhr Wecken durch die Wache, dann in die Messe zum Frühstück und um 8 Uhr begann die Schule. Sie endete erst um 18 Uhr. Wir hatten zehn Stunden Unterricht, weil wir an den Tagen unsere unterrichtsfreien Wachetage aufholen mussten. An den schulfreien Tagen hatten wir Wachdienst für acht Stunden, jeweils vier am Tag und vier in der Nacht. Im Ausguck und auf der Brücke achteten wir darauf, dass uns keine anderen Schiffe oder andere Hindernisse in den Weg kommen und hinter dem Steuer mussten wir das Schiff auf Kurs halten. Außerdem waren wir für die gesamte Backschaft verantwortlich. Drei Schüler mussten einen ganzen Tag lang Frühstück für alle richten, Mittagessen kochen, Kuchen zum Kaffee backen, das Abendbrot zubereiten und für den nächsten Tag schon immer die Brote backen. Dazu gehörte auch Tisch decken, abräumen, abwaschen, Kombüse putzen und verproviantieren. Da wuchsen wir mit unseren Kochkünsten und den Rezepten von zu Hause teilweise über uns hinaus. Eine andere Schülergruppe war täglich für das Reinschiff machen verantwortlich.

Auf dieser Route war Lea Oettle unterwegs. | Bild: Alexander Bernhardt

Mussten die Schüler auch bei den Segelmanövern helfen oder gehörte das nicht zu Ihren Aufgaben?

Natürlich mussten wir helfen. Es gab regelmäßig sogenannte "all Hands Manöver" bei denen wir alle an Deck kommen und helfen mussten. Zum Beispiel, wenn die riesigen Segel an den Wind angepasst werden mussten. Als Gefahr drohte, haben ebenfalls alle mit angepackt. Wir hatten aber zur Sicherheit immer vier professionelle Steuermänner an Bord. Das Navigieren und Seekarten lesen gehörte auch zu unseren Aufgaben.

Das klingt, als hätten Sie sich in der Zeit auf dem Schiff einigen Herausforderungen stellen müssen. Gab es eine, die besonders herausgestochen hat?

Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Der ganze Törn war eine Herausforderung, auch weil man ja keinen oder kaum Kontakt nach Hause hatte. Aber die Zeit verging recht schnell. Zweimal ist uns der Wasseraufbereiter kaputtgegangen, das bedeutete über Wochen waschen, putzen und duschen nur mit Salzwasser und zum Kochen unsere Reserven aufbrauchen. Heftige Stürme und bis zu neun Meter hohe Wellen haben uns so manches Mal an die Grenzen gebracht. Aber letztendlich war alles eine positive Erfahrung. Ich habe viel gelernt dabei.

Was haben Sie denn gelernt?

Wie man damit umgehen kann, so lange mit Menschen auf so engem Raum zusammenzuleben. Da geht es vor allem darum, wie man Konflikte löst, die natürlich auftreten unter diesen Bedingungen. Außerdem nicht so schnell aufzugeben. Ich bin oft an meine Grenzen und darüber hinausgegangen und weiß jetzt, dass ich das kann.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Schiff?

Die San-Blas-Inseln vor Panama. Das Wasser dort war so türkisblau, das kann man sich gar nicht vorstellen. Schöne Erlebnisse hatten wir mit Delfinen und Walen, die uns auf dem Meer begleitet haben. Aber auch, dass wir zweimal den Atlantik überquert haben, war ein unglaublicher Erfolg für mich. Drei Wochen komplett abgeschnitten von der Außenwelt, nur Wasser, Wasser und kein Entrinnen möglich. Aber dafür unglaubliche Sonnenaufgänge und Untergänge und gigantische Sternenhimmel. Einzigartig war natürlich auch die komplette Gruppe, die in den Monaten für jeden von uns zu einer Familie wurde.

Wie oft sind Sie und die anderen Schüler an Land gegangen?

Das war sehr unterschiedlich. Einmal waren wir sogar einen Monat an Land auf Expedition in Panama und Costa Rica und auf Cuba für zwei Wochen. In Grenada haben wir unseren Tauchschein gemacht und auf Teneriffa haben wir den Teide bestiegen. Wir waren teilweise auch nur in Kleingruppen unterwegs und mussten uns selber durchschlagen. Die Lehrer hätten nur eingegriffen, wenn wir uns in Lebensgefahr gebracht hätten.

Was ist besonders wichtig, wenn man sich auf ein solches Abenteuer einlässt?

Dass man sich klar macht, was einen erwartet. Über viele Monate Enge, kein Raum für sich, Seekrankheit, Angstsituationen. Man muss bereit sein, sich auf all das einzulassen. Auf jeden Fall bekommt man unvergessliche Augenblicke geschenkt.

Zur Person Lea Oettle ist 17 Jahre alt. Nach der 9. Klasse hatte sie sich für einen Auslandaufenthalt in einem schwimmenden Internat, einem Zweimaster, bei der "High Seas High School" entschieden. Sie besucht derzeit das ernährungswissenschaftliche Gymnasium der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen. Seit sie von ihrem Auslandsaufenthalt zurück ist, lebt sie wieder bei ihrer Familie in Markdorf. In ihrer Freizeit segelt Lea auch weiterhin gern auf ihrem Hobie Cat 16 oder mit ihrem Vater. Außerdem engagiert sie sich in der Jugendarbeit in Markdorf.

