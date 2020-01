von Kerstin Oettle

Nur im Licht der Taschenlampe waren das Buch und der Vorleser erkennbar. Das junge Publikum saß im Dunkeln und lauschte den Geschichten, die die Lehrer vorlasen. Die Stimmung am Freitagabend bei der Lesenacht für die Fünftklässler des Bildungszentrums Markdorf (BZM) war gemütlich. Etwa 125 Schüler des Gymnasiums und der Realschule ließen sich in den Bann von Geschichten wie „Ronja Räubertochter„ und „Rocco Randale“ ziehen. Auch Krimis und Liebesgeschichten wurden vorgelesen. Durch die stimmgewaltige Erzählweise der Lehrer konnten die Kinder Bücher aus einem anderen Blickwinkel und in einer anderen Atmosphäre erleben.

17 Lehrer lesen den Schülern aus Büchern vor

Gelächter und gespannte Ausrufe der Kinder waren in den Räumen der Schule zu hören, in denen die Vorlesestunden stattfanden. Die Schüler tauchten bei Dunkelheit – mal mehr, mal weniger – in die Geschichten ein. 17 Lehrer waren bei der Lesenacht dabei und hatten Bücher von zu Hause oder aus der Bücherausleihe mitgebracht und lasen den Kindern vor. Dabei hörten die Fünftklässler interessiert zu.

„Es war toll mit meinen Kumpels zu lachen“

„Ich habe sogar mein kleines Kissen mitgebracht um mich wie zu Hause entspannt in die Geschichten hineindenken zu können“, sagte Realschüler Lucas und lief gespannt zur nächsten Buchvorstellung. Der zehnjährige Max, der das Gymnasium besucht, sagte: „Ich kannte das Buch schon, aber es war toll mit meinen Kumpels zusammen über die Hauptfigur zu lachen.“

Bei der Begrüßung bedankte sich Rektorin Diana Amann bei allen Schülern, dass sie für ein paar Stunden ihre Handys, Fernseher und Computer zu Hause gelassen haben, um in die Welt der Bücher einzutauchen: „Die Lesenacht ist eine der ältesten Veranstaltungen des Schulverbunds am BZM und soll die Leseneugierde wecken“, erklärte sie. „Durch das Vorlesen möchten wir unsere Schüler anregen, wieder selber mehr zu lesen – und das mit Nachhaltigkeit.“

Zeitgleich gibt es ein Vorleseangebot für Eltern

Für die Eltern gab es während der Lesenacht ein separates Vorleseangebot in der Bibliothek des BZM. Florian Sandkühler-Winckler, pädagogischer Assistent der Schule, las den Müttern und Vätern aus dem Buch „Die Entdeckung der Fliehkraft“ vor – auch die Erwachsenen lauschten dem Vorleser interessiert.