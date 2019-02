Vergessen Sie die alten Männer. Und die jüngeren auch, das heißt all jene, die lange Bärte tragen und mit gerunzelten Brauen schlimme Wahrheiten verkünden. Mögen sie auch noch so gestenreich stammeln. Im Vergleich zu Lisa Eckhart nehmen sie sich allesamt wie Lämmchen, ja Lachnummern aus. Nur dass wir über die tollen Greise, zürnenden jungen Männer allenfalls noch milde lächeln können. Während uns Lisa Eckhart das Gruseln lehrt – mit ihren Prophezeiungen.

Was kaum weiter wundert. Kommt die Kabarettistin doch aus Österreich. Wo es immer schon etwas saftiger zuging auf der Bühne. Auch derber und schärfer und gemeiner sowieso. Das liegt an der geographischen Lage oder der ethnischen Buntheit des einstmaligen Vielvölkerstaats. Von den „Vorteilen des Lasters“ kündet die Eckhart. Frei nach dem Motto: Früher war alles besser. Weil‘s noch den Reiz des Verbotenen hatte. Während heute alles erlaubt ist. Und wenn nicht das, dann zumindest erklärt, verstanden, nachvollziehbar gemacht wird. Drum hat die Hölle ihren Stachel eingebüßt. Schlimmer: in ihrem innersten Kreis tummeln sich diejenigen, die immer schon gesagt haben, dass es sie gar nicht gibt, die Hölle. Sie tragen Schläfenlöckchen und Kipa. Angeschmuddelte Warenhäuser für käufliche Liebe hat's auch in diesem infernalischen Gekreisel.

Den Weg dorthin, zum innersten Kreis, schreitet Lisa Eckhart überaus genüsslich ab. So fein lächelnd wie‘s die Tante tut oder die Cousine, wenn die beim Familien-Kaffee vom ganz Unerhörten erzählt. Was ihr oder einer anderen widerfahren ist, neulich. Nur dass Kabarettistin Eckhart ihre Schreckens-Szenarien grell ausmalt. Postapokalyptische wie die vom Rest-Deutschland nach dem nächsten großen Krieg, aber auch prä-apokalyptische wie die vom heuigen Markdorf oder dem Keller-Verlies in der niederösterreichischen Eigenheim-Siedlung – oder, oder, oder…

Eine Botschaft hat Lisa Eckhart dann aber doch. Die Grenzüberschreitung, der Exzess müssen Spaß machen. Vor allem dürfen sie nicht langweilen vor lauter lauer Mittelmäßigkeit. Was die Kabarettistin eindrucksvoll bebildert – mit drallen, mit blasphemischen und politisch gänzlich inkorrekten Beispielen. Langeweile ist anders.