Markdorf (büj) Sein Name sagt alles. Fast alles, denn in "Stark Earliest" oder "Starks Allerfrühestem" kommen schon einmal zwei wesentliche Punkte zum Vorschein. Erstens, dass der gleichnamige Apfel der allererste im Jahr ist. "Noch früher als der Klarapfel", erklärt Bernhard Schupp, Obstbauer aus Markdorf-Hepbach. Seine Genussreife erreiche der Klarapfel in der Regel Mitte Juli. "Stark Earliests" aber hat Schupp schon jetzt, Anfang Juli, im Angebot. Nicht matt hellgrün, sondern in sattem Rot-grün-Kontrast leuchten die Äpfel den Kunden entgegen.

"Die machen richtig was her", findet Landwirt Schupp. Seine Erfahrung ist, dass das Sprichwort von den mitessenden Augen der Wahrheit entspricht. Zumindest kaufe das Auge mit ein. Und seine "Stark Earliests" sprächen die Leute einfach an. "Äpfel sind allgemein beliebt", erläutert Schupp, sodass kaum jemand widerstehen könne, wenn ihm ein schöner Sommerapfel aus der Holzkiste entgegenlache.

Der Vitamingehalt ist es übrigens nicht, der dem "Stark Earliest" den ersten Bestandteil seines Namens eingebracht hat. Das "Stark" kommt von jener Baumschule im Besitz des Brüderpaars Stark, das ihren Zufallssämling 1944 erstmals in den Handel brachte.

Aromatisch säuerlich schmeckt der Sommerapfel. Und bei Bernhard Schupp ist der "Stark Earliest" darüber hinaus kein bisschen gespritzt. Seinen Verzicht auf die Chemie begründet Schupp mit der Gesundheit. Er ist sich aber bewusst, welches Risiko er damit in Kauf nimmt. Auch habe er einiges Lehrgeld bezahlen müssen, bis er die Sorten gefunden habe, bei denen er getrost aufs Spritzen verzichten kann. Im Handel komme er mit seinen chemiefreien Äpfeln kaum an. "Die wollen Bilderbuch-Äpfel." Und absolut wurmfrei müssten sie ebenfalls sein.

Von daher hat Bernhard Schupp volles Verständnis für seine Kollegen, die Obstbau betreiben, weiterhin für den Markt produzieren müssen und deshalb auch weiter spritzen. "Wir respektieren uns gegenseitig." Seine Erfahrung sei jedoch, dass die Kunden weit weniger heikel sind, als der Obsthandel glaube.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein