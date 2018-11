Was Landjäger sind und wie sie schmecken, das weiß jeder. Zumindest im süddeutschen Raum und in Österreich herrscht dahingehend Klarheit. Aber Landjägerinnen? Sind das etwa auch geräucherte Rohwürste aus Rind- oder Schweinefleisch, oder aus beidem, in länglich-eckiger Form? Ganz gewiss sind sie das nicht, wenn Anton Bratschko sie hergestellt hat. Denn der Friedrichshafener hat sich auf fleischlose Nahrung verlegt – und das bereits seit einem Vierteljahrhundert, seit 1983. Anton Bratschko stellt seine Landjägerinnen ausschließlich aus Tofu her. Der helle Sojabohnenteig oder Bohnenquark wird entwässert, zu Blöcken gepresst und anschließend weiterverarbeitet. Zum Beispiel zu Landjägerinnen. Das sei frittierter Räuchertofu, erklärt Anton Bratschko, „wir räuchern den kalt über Buchenspänen“, ergänzt er.

Natürlich verkauft er auch unfrittierten Räuchertofu. „Auch da kommt die feine, rauchige Note gut zum Tragen." Es gibt an seinem Marktstand natürlich auch Naturtofu – „da sind also nur Sojabohnen und Wasser drin, neben Nigari, einem Bittersalz, das als Gerinnungsmittel fungiert.“ Es gibt Bratschnitten, mal mit Knoblauch, mal mit Meerrettich, mal mit Chili oder anderen Zutaten gewürzt. Es gibt sie mariniert und unmariniert. Und es gibt Tofu-Burger ebenso wie Tofu-Bällchen. Es gibt noch etliche weitere Spezialitäten, mit denen der Friedrichshafener Tofurei-Betreiber sich inzwischen auch auf dem Markdorfer Wochenmarkt einen festen Kundenstamm aufgebaut hat.

Und es gibt seit neuestem auch Tofu-Aufschnitt – genauso hergestellt wie die Landjägerinnen. Wobei Anton Bratschko sich noch nicht ganz sicher ist, ob sein Produkt überhaupt Aufschnitt heißen darf. „Könnte sein, dass mir der WKD, der Wirtschaftskontrolldienst, da einen Strich durch die Rechnung macht.“ Weil Verwechslungsgefahr bestehe – "mit tierischen Produkten“, schmunzelt Anton Bratschko. Er muss seinen neuen, durchaus herzhaften Tofu-Aufschnitt deshalb möglicherweise Brotbelag nennen. Ihm macht‘s nichts aus. Ist er sich doch sicher, dass die leckeren Scheiben auch dann ein Erfolg werden.

Die Serie Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.

