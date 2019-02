von Mona Lippisch

Die Blaue Zone in der Innenstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. Kostenfreies Parken für zwei Stunden ist vielen Einzelhändlern zu kurz. Dies sei eine von vielen Rückmeldungen, die Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, bei Umfragen über die seit rund acht Monaten geltende Regelung, erhalten habe. Weitere Wünsche seien die Reduzierung der zeitlich begrenzten Parkflächen und die Herausnahme des Samstags, an dem die Blaue Zone ebenfalls seine Gültigkeit hat. "Viele sind zufrieden, aber es werden auch Verbesserungsvorschläge laut, die ich ernst nehme und an die Stadtverwaltung weiter gebe", so Lucie Fieber.

Neben der Verlängerung der Parkdauer auf drei Stunden zählt auch ein zentraler Mitarbeiterparkplatz zu den Wünschen, wie eine Umfrage des SÜDKURIER ergibt. "Wir müssen ständig umparken. Das geht so einfach nicht", sagt Miriam Bakoias, die bei Uhren und Schmuck Wielath arbeitet. Für ihre Kunden seien zwei Stunden oft nicht ausreichend. "Gerade, wenn wir Trauringkunden haben, kann das auch mal länger dauern. Wir wünschen uns deswegen eine Verlängerung der Parkdauer", so Bakois.

Miriam Bakoias und Sabine König arbeiten im Geschäft "Schmuck und Uhren Wielath". Die beiden Frauen wünschen sich eine Ausdehnung der Parkdauer in der Blauen Zone auf drei Stunden sowie einen zentralen Mitarbeiterparkplatz. | Bild: Mona Lippisch

Iris Schilt von "Lieblingsstück" bekommt regelmäßig mit, dass Kunden die zwei Stunden Parkdauer nicht reichen. Gerade wenn sie den Einkaufsbummel mit einem Arzttermin verbinden. "Es ist schade, wenn die Kunden denken: Ich fahre lieber heim, statt weiter einzukaufen", sagt Iris Schilt. Michaela Maihöfer, Inhaberin von "Fashion by E", berichtet, dass viele Kunden bereit wären, Geld zu zahlen, wenn sie dafür länger parken können. "Wer gemütlich und ohne Zeitdruck einkaufen möchte, dem reichen keine zwei Stunden", sagt Maihöfer.

Dietmar Bitzenhofer von Mode Kappeler ist sich sicher, dass die Einführung der Blauen Zone auf jeden Fall die Parkplatzsuche erleichtert hat. "Der Anfang wurde gemacht. Aber der auswärtige und in der Kernstadt beschäftigte Arbeitnehmer, der mit dem Auto anfahren muss oder auch nur will, ist noch nicht richtig überzeugt und zufrieden", sagt Bitzenhofer. Dies gelte auch für die Anwohnern der angrenzenden Straßen und Wohngebiete der Kernstadt.

Regelung bringt auch Positives

Eine bessere Ausschilderung der Parkplätze wünscht sich Ulrike Strobel, Mitarbeiterin der Parfümerie Strauch. Nach eigenen Angaben hat sie bereits zwei Strafzettel bekommen, weil sie nicht wusste, ob der Parkplatz zeitlich begrenzt oder unbgerenzt war. "Ich finde, die Plätze sollten deutlicher ausgeschildert sein", sagt Strobel.

Sie kann auch Positives über die Blaue Zone berichten: "Leute, die nach Markdorf kommen, finden immer einen Parkplatz." Diesen Aspekt hebt auch Manuel Raither vom gleichnamigen Intersport hervor. "Grundsätzlich finde ich die Regelung der Blauen Zone gut", sagt er. Allerdings würde die kurzweilige Parkdauer die Einkaufsmoral der Kunden hemmen. "Das lädt niemanden zum Verweilen ein. Gerade in Kundengesprächen fällt es mir oft auf. Die Menschen kommen extra nach Markdorf und wollen auch länger leiben", so Raither.