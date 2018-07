LaBrassBanda spielt fetzige Blasmusik. Das Musikgenre wird allgemein als „Neue Volksmusik“ bezeichnet. Wie würden Sie Ihre Musik selbst bezeichnen?

Jörg Hartl (Trompete): "Neue Volksmusik“ ist ein Genre, das es ja noch nicht gab, als sich LaBrassBanda gegründet hat. Es ist schwer, eine Zuordnung zu finden. Ich würde sagen, wir spielen das, was uns Spaß macht und versuchen das, mit unseren Instrumenten darzustellen. Da sind

dann natürlich Elemente und Einflüsse von jedem drinnen. Es ist ein Stilmix aus Blasmusik, Raggae, Techno, Polka, Punk. Und natürlich klingt Techno oder Punk mit normalem Instrumentarium anders, aber die Umsetzung mit Tuba, Trompeten und Posaune macht da schon ein sehr eigenes Klangbild – LaBrassBanda eben.

Allein zwischen 2007 und 2015 hat LaBrassBanda über 700 Konzerte gegeben. Realisieren Sie überhaupt noch richtig, in welchem Ort man auftritt und in welchem Rahmen das Konzert stattfindet?

Hartl: Das kann man nicht so pauschal beantworten. Wir sind wahrscheinlich bei über 1000 Konzerten im Moment und es gibt Konzerte, die sich in dein Gedächtnis einbrennen und die präsent bleiben. Bei der großen Zahl an Konzerten, zusammen mit An- und Abreise, muss man wirklich in sich gehen, um sich an einzelne Konzerte und dem Rahmen dazu erinnern zu können. Aber im Kollektiv gelingt uns das auch immer wieder. Jedem fallen noch ein paar Dinge ein und am Schluss ergibt sich wieder ein für jeden stimmiges Bild der Veranstaltung.

Ganz direkt gefragt: Was wissen Sie über Markdorf?

Hartl: Ich muss jetzt echt gestehen, ich hatte keinen großen Wissensschatz über Markdorf, um nicht zu sagen, außer Name und ungefähre Lage war er eher armselig, aber nachdem jetzt diese Frage vor mir lag, habe ich einfach mal gegoogelt und weiß jetzt ungefähr das, was

das Internet zu Markdorf ausspuckt.

Sie kommen aus Übersee am Chiemsee und sind am Wasser groß geworden. Löst es etwas Besonderes aus, dass ihr in der Nähe des Bodensees spielt?

Hartl: Ich persönlich komme aus der Oberpfalz und wohne jetzt in Augsburg. Große Binnengewässer haben schon ihren Reiz und sowohl die Region rund um den Bodensee als auch die um den Chiemsee sind schon Flecken auf der Welt, die Gott mit sehr großer Hingabe ausgearbeitet hat. Ein normaler Mensch schafft nicht so eine tolle Gegend. Deshalb genieße ich es, in so schönen Landschaften meiner Passion als Musiker

nachzugehen. Und da ich nur 167 Zentimeter groß bin, bin ich leider nicht wirklich groß geworden. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es einfach keinen großen See in meiner Jugendzeit um mich herum gab.

Der Bandname LaBrassBanda ist zusammengesetzt aus dem englischen und italienischen Begriff für „Blasmusikkapelle“. Wie kamen Sie darauf?

Hartl: Wie ist man auf den Namen gekommen? Die Chronik verrät es nicht so genau, aber die Band war da, man spielte schon zusammen Musik und man musste dem Kind einen Namen geben. Brass und Band sollte schon irgendwie dabei sein. Zur Namensfindung hat laut Chronik sich noch ein Kasten Bier mit eingemischt und nach langem hin und her stand der Name fest. Labarassabanda. Das konnte man wirklich auch nur mit zu viel Bier ordentlich aussprechen und dann ging man nochmal in sich und, wie gesagt, die Chronik erzählt sich, dass sich nochmals ein Bierkasten, sowie eine Flasche Wein in die Diskussion eingebracht haben, und der Name LaBrassBanda war geboren. Es war ein echt anstrengender Prozess.

Wo hat Ihre Begeisterung für die Blasmusik ihren Ursprung?

Korbinian Weber (Trompete): Als ich mit dem Trompete spielen begann, waren wir eine ganze Clique an Jungs, die gleichzeitig anfingen. Wir hatten recht schnell eine kleine Formation und ich spielte die ersten Auftritte mit acht Jahren. Das war natürlich ein Ansporn, denn die Auftritte wurden mehr und mehr. Wir hatten sehr viel Spaß Leute zu unterhalten und irgendwann entschloss ich mich, das zum Beruf zu machen.

Welche Gründe würden Sie einem Kind nennen, warum es ein Blasinstrument erlernen soll?

Weber: Du brauchst nichts dazu und kannst wirklich Lärm machen. Also, ich meine, ohne Strom und ohne viel Rumgeschleppe von Verstärkern oder anderem Zeug. Es sind sehr ehrliche Instrumente, weil man wirklich alles selber machen muss. Es gibt keine Saiten zum Zupfen oder Streichen. Man haut auch nicht drauf und es gibt kein Blättchen wie bei den Holzinstrumenten. Du bringst mit deinem Atem die Lippe zum Schwingen und das Instrument wandelt diese Schwingung in Töne um. Also man macht alles mit dem eigenen Körper. Außerdem, wenn man es bei einem Orchester betrachtet, spielen die Streicher ständig, die Holzbläser eigentlich auch und die Blechbläser setzen beim Höhepunkt ein.

Wer LaBrassBanda das erste Mal spielen sieht, wundert sich vielleicht darüber, dass die Mitglieder in kurzer Lederhose und barfuß auf der Bühne stehen.

Weber: Es ist praktikabel und die Lederhose ist die gemütlichste Hose, die es gibt. Barfuß ist gerade im Sommer sehr vorteilhaft, spätestens wenn man den Bus besteigt. Wir schwitzen sehr stark bei den Konzerten und sind ja meistens mit dem Nightliner unterwegs. Das heißt, wir Musiker und die Crew in einem Bus. Wenn da jetzt verschwitzte Schuhe rumstehen würden, können Sie sich vorstellen, was das zur Folge hätte auf engsten Raum.

2013 sind Sie mit dem Song „Nackert“ nur haarscharf an der Teilnahme am Eurovision Song Contest gescheitert. Sie spielen Konzerte vor mehr als 10 000 Menschen. Haben Sie anfänglich selbst überhaupt zu träumen gewagt, mit der Musik so erfolgreich zu sein?

Weber: Das ist nicht planbar! Wir wollten hauptsächlich Spaß haben und Leute zum Tanzen bringen. Wir arbeiten weiter hart daran, dass wir das noch lange machen dürfen.

Mit Mopeds und Traktoren ging es 2008 zum Fußball-EM-Endspiel nach Wien. Das Album „Kiah Royal“ wurde in einem Kuhstall aufgenommen. Es ist ein stolzes Bekenntnis zur Herkunft. Was bedeutet Ihnen Heimat?

Weber: „I bin da Korbi – und do bin i dahoam“ finde ich etwas plump. Wir haben das Glück in einer sehr schönen Gegend aufgewachsen zu sein. Ich mag auch die Kultur und Bräuche, die es bei uns in Bayern gibt. Allerdings würde ich mir wünschen, dass die Leute etwas offener wären

und nicht so Angst vor Neuem haben. Die letzte Zeit zeigt ganz gut, was schief läuft. Das macht mich sehr traurig. Aber natürlich lebe ich gerne in Bayern und wir stehen voll zu unserer Herkunft, aber glorifizieren möchten wir unsere Heimat nicht.

LaBrassBanda hat trotz einiger personeller Wechsel bisher ausschließlich männliche Mitglieder. Ist die Blasmusik eine Männerdomäne und wie müsste eine Frau drauf sein, um mit auf Tour gehen zu können?

Stefan Huber (Tuba): Ich glaube, die Blasmusik ist längst keine Männerdomäne mehr. Egal, ob man sich da die örtlichen Blaskapellen anschaut, wo manchmal mehr als die Hälfte der Musiker weiblich ist, oder aber bei jungen Blasmusikformationen oder Bands. Frauen sind mittlerweile zum Glück sehr stark vertreten im Blasmusikwesen. Dass bei uns keine Frau in der Band ist, ist kein bewusster Schritt. Aber wir haben des Öfteren die Julia aus unserem Büro dabei, auch im Tourbus, das funktioniert wunderbar.

Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht gerade Musik spielen? Hängen Sie auch in der Freizeit zusammen ab?

Huber: Wir haben einen Stammtisch einmal die Woche in Traunstein. Also wenn wir gerade nicht spielen, treffen wir uns trotzdem sehr, sehr regelmäßig. Wir verstehen uns wirklich sehr gut untereinander.

Was wäre aus Ihnen geworden, wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte?

Huber: Ich glaube, ich wäre Wirt geworden.

Sie haben auch in diesem Jahr wieder mehrere Auftritte pro Woche. Gibt es nicht Tage, an denen man mit den Kräften am Ende Kräfte ist? Und wie erholt man sich dann am besten?

Huber: Natürlich geht es einem an einem Tag mal schlechter als am Vortag. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn man die Bühne betritt, spürt man das nicht mehr. Das Publikum schickt uns da dermaßen viel Energie auf die Bühne, da ist alles andere vergessen. Zum Erholen zwischen den Auftritten hat jeder seine eigenen Methoden.

Zum Abschluss: Auf was können sich die Besucher in Markdorf besonders freuen?

Huber: Wir sind top motiviert und freuen uns schon sehr auf den Auftritt. Wir werden alles geben, dass alle einen super Abend haben.

