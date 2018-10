von SK

Lieber eine Nacht unter freiem Himmel als Beziehungskrach: Dies dachte sich offenbar ein 59-jähriger Mann, der von Polizeibeamten am Dienstag gegen 22.30 Uhr schlafend auf einer Parkbank am Segelfluggelände angetroffen wurde. Eine Anwohnerin hatte laut Polizei zuvor per Notruf mitgeteilt, dass sich dort ein Obdachloser aufhalten würde. Der Mann teilte den Polizisten mit, dass er nicht obdachlos sei, sondern nach einem Streit mit seiner Partnerin freiwillig die Wohnung verlassen habe und nun draußen schlafen wolle. Da der Mann seine Personalien angab und gesundheitlich in gutem Zustand war, wurde der Einsatz beendet.

