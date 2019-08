Wie entsteht Kunst? Wie arbeiten Avantgarde-Künstler? Das wollte Titus Koch, Galerist und Schlossherr, zeigen. Er hat Harald Häuser und Jacqui Colley zu einem Workshop eingeladen, bevor ihre Ausstellung auf Schloss Randegg beginnt. Der SÜDKURIER war dabei.

Wenn Künstlern Künstlern Kunstwerke erläutern: Jacqui Colley erzählt ihrem Künstlerkollegen Harald Häuser, dass ihr die Idee zu der Metall-Platten-Zeichnung bei einem Überland-Flug gekommen sei.

Beim Blick aus dem Flugzeug seien die vom Menschen vorgenommene Veränderungen in der Landschaft erkennbar gewesen. „Veränderungen, die bestimmte wiederkehrende Muster, Formen, Linien zeigen“, so Colley. Und diese Muster zeigten den Einfluss der Agrar-Technik. „Genau das möchte ich mit meinen Zeichnungen auf Metall, einem industriellem Material zeigen“

Die für diese Arbeiten in Neuseeland mit einem hochdotierten Preis ausgezeichnete Künstlerin stellt in Randegg indes auch etliche ihrer expressiven Gemälde aus.

Gemälde, die äußerst lebendig wirken und die einen großen gestalterischen Freiheitsdrang erkennen lassen.

Bei aller Expressivität und aller malerischen Unmittelbarkeit geht es doch nicht ohne ohne Experimentieren, ohne das sorgfältie Komponieren von Farben. Hier Jacqui Colley in ihrem improvisierten „Versuchslabor“ auf Schloss Randegg.

Von Harald Häuser sind auch Bronzearbeiten zu sehen. Denen es keineswegs an Körperlichkeit fehlt. Sie besitzen jenen leichten, schwebenden Charakter, der auf seinen Gemälden so fasziniert. Die stets vermitteln zwischen Figürlichekeit und nicht figürlicher Malerei.

Stil und Tempo Häusers seinen einzigartig, hat es einmal ein Malerfreund des Künstlers formuliert. Dem kann kaum noch etwas hinzugefügt werden.

Außer vielleicht, dass Harald Häusers Bilder wie die Illustration zum Themenbereich „Symbol, Begriff, Sprache“ wirken.

Gudrun Häuser vor einem großen Format ihres Mannes. Sie unterstützt ihn stets recht zupackend bei seiner künstlerischen Arbeit.

Zum Teil wendet Häuser bei seinen Werken eine besondere Technik an.

Farbe wird aufgetragen …

… anschließend mit Spachteln, Pinseln oder Schwämmen verrieben …

… auf die noch nasse Leinwand kommt eine zweite Leinwand und wird an einigen Stellen stärker als an anderen angedrückt, sodass sich die Farbe ungleichmäßig überträgt. „Was am Ende dabei herauskommt, kann ich allenfalls erahnen“, erklärt der Künstler. Hinterher gelte es für da angerichtete Chaos in eine Form zu bringen. Das sei die Hauptherausforderung für den Künstler.

So entstehen unerwartete, zufällige Berührungs- und Begegnungsspuren. Begegnungsspuren. Seine Künstlerkollegin Jacqi Colley hat Harald Häuser dazu eingeladen mitzuarbeiten. „Auch das schätze ich hier auf Schloss Randegg – den Freiraum und die Begegnung mit anderen Künstlern“, erklärt er. Er empfindet solchen Austausch als überaus fruchtbar für die eigene Arbeit.

Die Ausstellung im Schloss Randegg mit Arbeiten von Jacqui Colley und Harald Häuser ist bis zum 6. Oktober geöffnet – dies samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.