Neues aus Strunzenöd hat Michael Altinger mitgebracht. Strunzenöd – so heiß ein Nest irgendwo im Oberbayerischen. Dort wohnen Leute wie du und ich. Nur dass sie kein Hochdeutsch sprechen. Wie gesagt: wie du und ich. Und Probleme haben sie auch, die Leute aus Strunzenöd, sogar sehr schwer wiegende. Ihr Herkommen, ja ihr gesamtes Sein wird gefährdet. Anderes dringt ein, penetriert alles Althergebrachte, rüttelt sogar an den Grundfesten des Glaubens. Der Name des Anderen: Kartoffelsalat. Gemeint ist jener mit Fleischwurststückchen darin. Wo in Strunzenöd seit eh und je Kartoffelsalat ganz ohne Fleischwurst und Mayonnaise genossen wird.

Hier suhlt sich der Kabarettist im Tonfall des Empörten. Seine Stimme scheint sich schier zu überschlagen, wenn er den vorm Untergang drohenden Warner spielt. Gurken, Essig, Salz und Pfeffer und Zwiebel, natürlich auch Senf geraten zur letzten Bastion unangefressener Gemeinschaft – hochgehalten im alltäglichen Miteinander, ebenso im gemeinsamen Feiern. Schrill und schriller wird Altingers Ton, steigert sich bis zur Hysterie.

Keine Frage: Der Kabarett genießt solches Gebaren mit böse flackerndem Blick. Endlich darf er raus aus seiner Rolle des braven, eigentlich immer ein bisschen naiv dreinschauenden Michi. Eine Rolle, die er freilich um keinen Deut schlechter spielt als die des Reinheitsfanatikers, des heimattümelnden Eiferers. Denn als braver Michi blickt er seiner Umgebung nicht nur auf die jederzeit und überall rasenden Smartphone-Finger. Er schaut ihr auch aufs Mundwerk. Wie es etwa an der Wursttheke zugeht, wenn der Schlachter in gestochenem Hochdeutsch examiniert wird. Über Herkunft und tierethischer Zertifiziertheit soll er Auskunft geben. Was dem Gepeinigten auch einigermaßen gelingt, bis ihm der Kragen seines Metzgerkittels platzt und die Antworten derb und derber werden. Was Altinger natürlich gleichfalls lustvoll zelebriert.

So lustvoll geht es auch zu, wenn er von seiner Ehefrau singt. Etwa, wie er deren Handy aufräumt. Überflüssige Apps löscht er, außerdem sortiert er ihre Fotos. Was fast so schlimm ist wie die Rasur ihres Ponys: „Mitte kahl, Seiten lang – der umgedrehte Irokese.“ Da muss sich irgendwas angestaut haben. Und all das erzählt der Kabarettist, mal hektisch aufgeregt, dann im entspannten Plauderton. Einiges singt er auch. Gut war er immer schon. Aber jetzt ist er reifer und um einiges unter-, ja abgründiger geworden.