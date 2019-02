von Mona Lippisch

Nach dem Bürgerentscheid zum Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss (2721 Stimmen dagegen, 2716 Stimmen dafür) freut sich Bürgermeister Georg Riedmann über die Erkenntnisse der Befragung von 900 Wählern durch Studenten der Uni Hohenheim. "Die Ergebnisse der Umfrage sind für uns so aufschlussreich, dass ich froh bin, dass wir die Umfrage zulassen konnten, nachdem unsere Rechtsaufsichtsbehörde grünes Licht gegeben hat", sagt Riedmann auf Nachfrage des SÜDKURIER. Zuerst sei die Stadtverwaltung skeptisch gewesen, da eine solche Befragung in Deutschland noch nie gemacht wurde. "Wir wollten die Rechtssicherheit des durchgeführten Entscheids keinesfalls gefährden", begründet Riedmann die anfänglichen Zweifel.

Georg Riedmann, Markdorfer Bürgermeister, ist froh über die Erkenntnisse, die die Befragung durch die Studenten der Uni Hohenheim mit sich gebracht haben. | Bild: Andreas Lang

Im Laufe der Diskussion habe der Bürgermeister viele Eindrücke gewonnen, die durch die Erkenntnisse der Umfrage bewiesen worden seien. Ebenso der frühe Entschluss der Wähler sei für Riedmann immer wieder spürbar gewesen. Diese Meinung vertritt auch Heiner Sondermann, Umzugsgegner und Gründer der Initiative Bischofsschloss: "Dass die Bürger sich schon sehr früh entschieden haben, wurde schon von vorneherein in den Gesprächen deutlich."

Zweifel an manch einer Erkenntnis

Dennoch blickt Sondermann mit zurückhaltender Skepsis auf die Umfrageergebnisse der Studenten. So sieht der Markdorfer nicht etwa die Rettung des Bischofsschlosses vor dem Verfall als einen Hauptgrund für die Wahl der Umzugsbefürworter. Für Heiner Sondermann liegt die Entscheidung für den Umzug stattdessen am allgemeinen politischen Desinteresse der Bürger. "Natürlich gibt es dazu geteilte Meinungen. Ich stecke auch viel tiefer in der Materie als die Studierenden", sagt Sondermann.

Ein anderes Bild im Rückblick auf die Wahl hat Annemarie Waibel vom Bürgerforum "Unser Rathaus ins Bischofsschloss": "Ich hatte den Eindruck, dass die letzten drei Wochen für viele entscheidend waren. Wir haben viele aufschlussreiche Gespräche geführt." Waibel ist sich aber sicher, dass einige Bürger ihre Wahl von persönlichen Gründen abhängig gemacht haben. Die geringe Wahlbeteiligung von etwa 50 Prozent spreche dafür. "Ich bin von dem Ergebnis nicht überzeugt und bedauere es außerordentlich, dass der Umzug an so wenigen Stimmen gescheitert ist", sagt Waibel.

Auf die allgemeine Unzufriedenheit der Wähler verweist auch Bürgermeister Georg Riedmann. "Viele andere aktuell nicht befriedigend gelöste Probleme haben die Entscheidung von einigen Wahlberechtigten mit beeinflusst. Und das ist doch am Ende für alle Beteiligten und vor allem für das zur Abstimmung stehende Projekt vollkommen unbefriedigend", sagt er.

Entscheidung durch Kommunikation vermeiden

Für die Zukunft hat sich Riedmann vorgenommen, solche komplexen Entscheidungen nicht mehr mit einem Bürgerentscheid zu klären: "Ziel sollte es sein, große Projekte sorgsam zu kommunizieren, damit es zu einer solchen Entscheidung gar nicht kommen muss."