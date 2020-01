Frau Dietrich, Ihre Kinder besuchen den Pestalozzi-Kindergarten, Ihr Sohn wird in diesem Jahr eingeschult. Welche Themen beschäftigen Sie als Mutter?

Gerade das Thema Grundschulentwicklung beschäftigt mich und meinen Mann sehr. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass Leon aufgrund des geplanten Umbaus seine Grundschulzeit in Containern verbringen wird. Da hatte ich schon Bauchschmerzen. Nicht, weil ich Container für eine schlechte Lösung halte. Man sieht ja, wie hervorragend das in Leimbach funktioniert. Ich konnte mir das nur in Markdorf mit diesen vielen Kindern, in diesem Umfang, einfach nicht vorstellen. Wir haben viel abgewägt, auf welche Schule wir Leon schicken. Aber wir leben in Markdorf und wir finden es wichtig, dass er hier verwurzelt ist, aufwächst und selbstständig wird.

Nun sind die kompletten Erweiterungspläne der Grundschule auf Eis gelegt. Was sagen Sie dazu?

Das ist schwierig. Die Schule hat nun ein Ganztageskonzept erarbeitet und viele Eltern möchten für ihre Kinder dieses Angebot nutzen. Auch wir haben Leon dafür angemeldet. Nun fehlen allerdings die Räume, um dieses Konzept umzusetzen. Es besteht die Sorge, dass das Gebäude aus allen Nähten platzt; es herrscht Unsicherheit bei den Eltern.

Wie geht es an der Jakob-Gretser-Schule mit dem Ganztages-Konzept weiter? Das beschäftigt viele Eltern. | Bild: Jörg Büsche

Wie soll es nun weitergehen?

Es muss einfach zügig eine Entscheidung getroffen werden, es bringt nichts, wenn alles tausend Mal rauf und runter diskutiert wird. Die Pläne zu stoppen war richtig, aber nun muss eine schnelle Lösung her.

Zum 1. Januar wurden die Kindergartengebühren erhöht. Wie kam das bei den Eltern an?

Das war schon ein großes Thema, aber wir sind sehr froh, dass die Gebührenerhöhung auf fünf Jahre verteilt wird. Dies war ein Wunsch seitens der Eltern und es ist schön zu sehen, dass wir gehört wurden. Schließlich werden auch die Essensgebühren erhöht. Und mit dem Angebot sind nicht alle Eltern und Kinder zufrieden. Da gibt es noch einiges an Arbeit.

Wie schätzen Sie das städtische Betreuungsangebot ein?

Ich denke, dass wir hier im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden noch eine eher gute Situation haben. Zwar bekommen nicht alle Eltern immer einen Platz in ihrem Wunschkindergarten und auch nicht immer zu ihrem Wunschzeitpunkt, aber das ist kein Vergleich zu anderen Städten. Im Kleinkindbereich sind die Plätze sehr knapp, hier müssen Familien schon auch mal länger warten.

Im Kindergarten reichen die Plätze ganz gut. Plätze sind unter Eltern immer ein Thema. Die verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesangebote reichen grundsätzlich aus, um den Bedarf abzudecken. Einige Eltern wünschen sich trotzdem noch flexiblere Modelle. Der Neubau des Kindergartens in Markdorf-Süd ist sehr wichtig, der wird gebraucht. Der Trend geht wieder zu mehr Kindern. Das sehe ich in meinem Freundeskreis. Da gibt es immer mehr Familien mit drei Kindern.

SÜDKURIER-Redakteurin Stefanie Nosswitz (links) im Gespräch mit Kristina Dietrich. | Bild: Ganter, Toni

Sie sind mit Mitte 20 von Stuttgart nach Markdorf gezogen. Wie war das für Sie?

Mein Mann und ich sind ganz bewusst nach Markdorf gezogen, damals in eine Drei-Zimmer-Wohnung. Das war eine Entscheidung, die langfristig sein sollte. Hier hat man alles, was man braucht, eine gute Infrastruktur, eine nette Innenstadt, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten. Man kann es sehr gut aushalten. Ich muss aber zugeben, dass ich, seit ich ehrenamtlich tätig bin und Kinder habe, besser integriert bin.

Seit einigen Jahren leben Sie nun in Markdorf-Süd.

Wir haben viele Jahre lang ein Haus beziehungsweise ein Grundstück gesucht. Da war nicht einfach. Wir haben uns sehr viel beworben, vieles angeschaut, haben den Radius vergrößert. Die Suche war sehr frustrierend. Als unsere Drei-Zimmer-Wohnung zu klein wurde, sind wir zunächst in eine größere Mietwohnung in Markdorf-Süd gezogen. Dann hatten wir sehr viel Glück und haben ein Grundstück bekommen.

Bei der Grundstücksvergabe in Markdorf-Süd gab es seitens junger Familien sehr viel Kritik an dem Punktesystem der Stadt. Für viele ist ein Grundstück unerreichbar, wie haben Sie die Bewerbungszeit empfunden?

Ich kann gut nachvollziehen, dass sich nicht alle gleichberechtigt behandelt fühlen. Einige Bestandteile des Punktesystems finde ich selbst auch nicht unbedingt sinnvoll oder gerecht. Andere wiederrum finde ich gut, zum Beispiel, dass Familien mit Kindern und Bürger, die sich in Markdorf engagieren, Punkte erhalten. Auch wir sind in Markdorf ehrenamtlich engagiert, mein Mann bei der Feuerwehr, ich im Mehrgenerationenhaus und Turnverein.

Es ist richtig, die Menschen in der Stadt zu halten, die sich auch für die Stadt einsetzen. Trotzdem ist die Wohnungsnot und das Preisniveau spürbar schlimmer geworden. Ich kenne viele junge Familien, die sich gerne langfristig in Markdorf niederlassen würden, aber einfach keine Chance haben, weil das Angebot viel zu klein und die Preise viel zu hoch sind. Bei den Mietwohnungen sieht es kaum anders aus.

Ihre Tochter ist drei Jahre. Der neue Kindergarten in Markdorf-Süd kommt für Sie wahrscheinlich zu spät.

Ja, leider. Wir wohnen nicht weit von der Baustelle entfernt. Meine Tochter besucht den Pestalozzi-Kindergarten und da werden wir sie auch nicht mehr rausnehmen. Wenn der Kindergarten fertig ist, haben die wenigsten Familien in diesem Stadtteil noch kleine Kinder. Sollte hier noch eine neue Grundschule gebaut werden, sieht es ähnlich aus. Dann besuchen die Kinder das Bildungszentrum. Das ist schade, aber Kindergarten und eventuell die neue Grundschule sollen ja für alle Markdorfer Kinder sein.

Außenansicht des neuen Kindergartens Markdorf-Süd. | Bild: Leyers, Jacqueline

Sie arbeiten in Teilzeit in Friedrichshafen. Wie gelingt es Ihnen, Beruf und Familie zu vereinbaren?

Es ist vor allem eine Frage der Organisation, dann funktioniert das. Das Pendeln nach Friedrichshafen klappt ganz gut, bis auf wenige Ausnahmen. Der Tag ist stark durchgetaktet, aber irgendwie kriegt man alles jongliert. Ich empfinde es als Bereicherung zu arbeiten und mich nachmittags um meine Kinder kümmern zu können. Bevor ich Kinder hatte, hat sich das Leben viele Jahre über die Arbeit definiert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wenn ich nicht arbeiten würde, würde mir etwas fehlen.

Wie familienfreundlich ist Markdorf?

Markdorf ist eine familienfreundliche Stadt, aber es gibt sicher Luft nach oben. Es gibt viele Angebote, vor allem das Mehrgenerationenhaus ist für junge Mütter eine tolle Anlaufstelle. Das kann ich nur jeder empfehlen. Ab 1. Februar wird es auch eine neue Homepage vom Mehrgenerationenhaus geben, auf der man sich dann noch besser als bisher über die Angebote, Termine und Veranstaltungen informieren kann. Auch die Angebote im Turnverein sind toll. Man muss sich nur frühzeitig kümmern und anmelden.

Wenn Sie sich was für die Stadt wünschen könnten, was wäre das?

Ein Schwimmbad. Wir haben eine DLRG-Ortsgruppe, aber kein Schwimmbad, seit vor über zehn Jahren das in Bermatingen geschlossen wurde. Die Kinder müssen alle extra nach Uhldingen gefahren werden. Wir leben in unmittelbarer Nähe zum Bodensee. Da fände ich es wichtig, dass jedes Kind schwimmen lernt und es genügend Angebote für Schwimmkurse gibt. Das bleibt wohl leider für immer ein Wunsch.