Der Einladung in die "Sonnenblume" sei er sehr gerne gefolgt, so erklärte Simon Dreher, seit einigen Wochen neuer Vikar in der Seelsorgeeinheit Markdorf. In der "Sonnenblume", wie sich die Tagesbetreuung für pflegebedürftige Senioren nennt, die die "Sozialstation" in Räumen des ehemaligen Krankenhauses anbietet, wurde am vergangenen Mittwoch gefeiert. Rund 20 Personen saßen im Stuhlkreis. Gebildet um beinahe zwei Dutzend Blumensträuße herum, die auf dem Parkett-Boden des Sonnenblumen-Raumes ausgebreitet lagen. "Maria Himmelfahrt" oder "Aufnahme Marias in den Himmel" ist jedes Jahr am 15. August.

"Die haben alle unsere Gäste gebastelt", weist Betreuerin Christa Moser auf die am Boden ausgelegten Kräuter-Bündel hin. Rosen, Lilien, Rosmarin, Salbei, Arnika und Minze gehören ebenso hinein wie Spitzwegerich, Kamille, Basilikum oder Wilde Möhren. Und gleich ob Sonnenblumen oder Königskerzen mit verarbeitet sind – die Zusammensetzung variiert ja je nach Region – wichtig ist: Es müssen immer sieben verschiedene Heilkräuter sein.

Gesammelt hat die Christa Moser. "Vor allem auf dem Prälatenweg zwischen der Birnau und Schloss Salem", wie sie erklärt. So halte es sie stets kurz vor "Maria Himmelfahrt", damit die Tagesgäste der Sonnenblume am Vormittag des 15. August die Kräuter zu Büscheln zusammenstecken können. Bislang wurden die Kräutergebinde dann am Nachmittag in der benachbarten Spitalkirche geweiht, um anschließend von den Sonnenblumen-Gästen mit Heim genommen zu werden. Doch wollte man in diesem Jahr den betagten Herrschaften den Weg ins Gotteshaus ersparen. So kam also der Vikar mit Weihwasser in die "Sonnenblume", um die Kräuterbüschel dort zu besprengen. "Die Heilkräuter erinnern uns ans Heil in der Schöpfung", erläuterte der Geistliche. Und das Fest insgesamt an die Hoffnung, ebenso wie Maria als ganzer Mensch in den Himmel aufgenommen zu werden. Einst kamen die Kräuterbüschel in den Herrgottswinkel – oder in den Stall, damit sie Mensch oder Vieh vor Unheil schützen.

