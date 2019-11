Mike Webers flinke Küchenhelferin wollen in Zeiten wachsenden Gesundheitsbewusstseins und zunehmend vegetarischer Küche eine echte Stütze sein. Rotkohl, Weißkohl, Gurken, Zwiebeln – Mike Weber raspelt alles ratzfatz klitzeklein, dies mithilfe seiner Küchenhobler. Und das Beste, erklärt Weber den Besuchern: Die Finger bleiben immer heil, mögen die Gemüse- oder Obstspäne auch noch so spritzen.

Bild: Jörg Büsche

Es glitzert, glänzt und schillert strahlend: Das muss ja verlocken. Die „Schmuckabteilung“ auf dem Krämermarkt in Markdorf zieht jedes Mal viele Bewunderinnen schöner Handwerkskunst beziehungsweise des schönen Kunsthandwerks an. Und die schiere Menge der ausgestellten Ringe, Broschen, Steine und Anhänger lässt die Wahl dann zum anstrengenden Geschäft werden.

Bild: Jörg Büsche

Markdorf Am Freitag geht es los: Letzte Arbeiten am Vergnügungspark Das könnte Sie auch interessieren

Da werden Kindheitsträume wieder wach. Oder lädt der Stand mit dem niedlichen Holzspielzeug dann doch zum vorgezogenen Weihnachtseinkauf für Enkel ein? Auf jeden Fall gibt es allerhand zu bestaunen. Und am Ende haben sich die Spielsachen dann doch nicht so groß verändert im Laufe der vergangenen Jahrzehnte – jedenfalls nicht bei den Miniatur-Dampflokomotiven oder in der Spieltierwelt.

Bild: Jörg Büsche

Der Mann mit dem Equipment für alle Fälle: Rudolf Kleinknecht aus Riedlingen kommt „erst seit 51 Jahren zum Markdorfer Krämermarkt„. Zeit genug, um einen festen Kundenstamm aufzubauen. Er weiß, was Hausfrauen, Hausmänner und Heimwerker brauchen, hat es auch stets an seinem Stand ausgestellt. Hier ist schon so mancher Marktbesucher ins Staunen geraten: Was es so alles gibt?!

Bild: Jörg Büsche

Am Stand von Süßwarenhändler Günter Schwer aus Bad Schussenried gibt‘s alles: Süßes, Saures in allen Farben und Formen. Bonbons, Drops, Magenbrot, Lakritz, gebrannte Mandeln, Nüsse bietet er an. Die Augen entdecken sehr viel mehr, als der Magen vertragen kann. Doch so viel ist sicher: Bis zum nächsten Krämermarkt, dem Sebastinusmarkt im Januar, ist der Appetit auf Schwers Süßigkeiten wieder zurück – und Günter Schwer ebenfalls.

Bild: Jörg Büsche

Keinen Melkschemel, keinen Flaschenreiniger, weder Schrubber noch Hocker oder Reinigungspaste suchen Ute und Werner schlegel. Sie kommen Jahr für Jahr an diesen Stand, weil er die mit Abstand besten Hundehalsbänder für ihren Sennhund hat, der über einen Zentner wiegt. Und die beiden sind nach jedem Kauf ebenso zufrieden wie ihr treuer Vierbeiner, der die Rückkehr von Frauchen und Herrchen vom Krämermarkt immer schon sehnlich erwartet.

Bild: Jörg Büsche

Scheren-Verkäufer Naseer Naumann weiß Rat für alle, die eine Schere suchen. Er kennt sich aus in seinem Sortiment – egal ob es sich um Scheren für den Bart, das Haupthaar oder vorwitzig sprießende Nasenhaare handelt. Die nächste Frage ist, wie bei dieser Kundin in Markdorf: Lässt sich‘s mit Handschuhen ausprobieren, wie das Schneidewerkzeug in der Hand liegt?