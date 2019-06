Der Chor und das Orchester der „Musikfreunde Markdorf“ laden am kommenden Sonntag, 30. Juni, um 20 Uhr zu einem Konzert ein. Sie singen und spielen Musik von Georg Philipp Telemann, Josef Haydn, Peter Schindler, aber auch von Ludwig Senfl, einem heute kaum mehr bekannten Komponisten, oder von Hannes, dem Liedermacher, den man in diesem Kontext wohl eher weniger erwartet hätte. Dass sein „Heute hier morgen dort“ bei dem Musikfreunde-Konzert ertönt, liegt am Thema. Es lautet: Alles hat seine Zeit“.

Um Leben, ums Erleben ums Sterben, um Flüchtigkeit, aber auch um „den Augenblick sowohl wie um die Ewigkeit dreht sich unser Programm“, wie der Ideengeber für den Musikfreunde-Auftritt, gleichzeitig auch Leiter des Chores, Uli Vollmer, beim Pressetermin am Montag erklärt hat. Drauf gekommen aufs Thema Zeit sei er durch ein einzelnes Stück: „Das Gläut zu Speyer“, so Vollmer. Geschrieben habe Ludwig Senfl das „Gläut“ in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Für Vollmer war es der Impuls, dem Themenkomplex Zeit in der Musik weiter nachzugehen.

„Ich war gleich Feuer und Flamme“, erklärte Johannes Eckmann, seit letztem September der neue Leiter des Musikfreunde-Orchesters. Für Musiker sei Zeit, sei die Art und Weise, wie Komponisten mit ihr umgehen, „immer total spannend“, so Eckmann, der auch selber komponiert. Er hat unter anderem Haydns Sinfonie Nr. 90 zum Programm beigesteuert, weil die ein schönes Beispiel dafür sei, wie die Wiener Klassik damit beginnt, „durch Periodisierung mit den Hörerwartungen des Hörers zu spielen“. Ja, sogar humorige Effekte zu erzeugen, so Eckmann.

Neben Chor und Orchester der Musikfreunde treten noch die Sopranistin Anuschka Schoepe auf und Andrea Kahlo-Ringendahl, die Klavier spielt. Außerdem liefert der Schauspieler Julian Stumpp als Moderator eine sprachliche Klammer. Nicht nur das, erklärt Stumpp. „Ich werde auch zum Thema Zeit spielen.“ Indem er unter anderem in die Rolle eines Kleinkinds, aber auch in die eines Greises schlüpft.

Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Ravensbuch. Konzert: Sonntag, 30. Juni, 20 Uhr in der Stadthalle