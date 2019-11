Es gibt Applaus. Und es gibt Applaus. Jener ist wohlwollend, dankbar, wird im Allgemeinen als freundlich bezeichnet. Dieser Applaus dagegen besteht nicht bloß aus Klatschen, Bravo-Rufen und strahlenden Gesichtern im Publikum. Beim Auftritt des Gitarrenduos Café del Mundo in der Mittleren Kaplanei jedoch war noch eine weitere Art des Applauses zu beobachten.

Markdorf Musikalische Begegnungen mit Flamenco-Gitarren Das könnte Sie auch interessieren

Die dritte Art des Applauses

Das Publikum zeigte sich völlig aus dem Häuschen. Und das bei einem Konzert, das mit seinen delikaten Tönen vor allem Zuhörer in fortgeschrittenerem Alter angelockt hatte. Das Publikum stand Kopf – gewissermaßen.

So wie es einige Stücke zuvor sich auch nur gewissermaßen in Ekstase getanzt hatte. Doch so etwas macht man nicht unterm Dach des katholischen Gemeindehauses. Dort werden keine Arme geworfen – noch weniger kokett-schmachtende Blicke. Dort drehen sich auch keine Damen in aberwitzigen Rotationen. Zu grellem Gesang, der in den an die Harmonik von Klassik und Romantik geschulten Ohren überaus fremd klingen muss.

Musiker entführen in die Welt des Flamenco

Und doch brauchte bloß die Augen zu schließen, wer sich das Konzentrat all dessen, was er je über den Flamenco gehört oder gesehen hat, vor Augen führen wollte. Denn Jan Pascal und Alexander Kilian, die beiden Musiker vom Café del Mundo, versetzten den Saal mit ihren Flamenco-Gitarren an ein Lagerfeuer auf irgendeiner der Hochebenen in irgendeiner der andaluschen Gebirgszüge.

Dialog und Wechselspiel

Geschlagen, gezupft, geklopft wurden die Saiten, gestrichen und auf vielerlei weitere Weisen in Schwingungen versetzt. Mal zirpten sie, schrill und immer schriller, dann schwangen – wenn auch nur kurz – beruhigende Basstöne. Immer aber war es ein Wechselspiel, ein Dialog zwischen den beiden Spielern. Der Eine warf eine Melodie-Phrase ein, währen der Andere noch den rhythmischen Grund bereitete. Oft folgte ein Wechsel, manchmal ein Wettlauf, wem die rascheren Läufe gelingen.

Nicht alle Stücke des Programms – es heißt „Beloved Europa“, so wie die dazu erschienene CD – waren robust-folkloristischer Natur. Etliche begannen auch nur so, um alsbald von ihrer Schroffheit zu verlieren und zu gefälligeren Melodieverläufen zu finden.