Die 24-jährige Studentin Julika Bauer tritt in Markdorf erstmals zur Gemeinderatswahl an. Rentner und SPD-Listenkollege Hans Zeller-Kraus (76) hat schon reichlich kommunalpolitische Erfahrung. Er war nach eigenem Bekunden von 1976 bis 1994 Markdorfer Stadtrat sowie von 1976 bis 2001 im Kreistag.

Stadt soll Wohnungsbaugesellschaft gründen

"Bezahlbarer Wohnraum ist für mich das wichtigste Thema, an dem ich mitwirken möchte", sagt Zeller-Kraus. "Dazu gehört das Planen von Wohngebieten für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienwohnungen. Ideal wäre Jung und Alt in Mehrfamilienhäusern, damit alleinstehende Senioren Kontakte zu Mitmenschen haben." Der 76-Jährige findet, dass die Stadt Markdorf eine Wohnungsbaugesellschaft gründen soll. Sein Argument: "So kann die Stadt in Eigenregie Wohnraum schaffen oder Belegungsrechte mit Mietpreisbindung erwerben."

Weg mit den Kindergartengebühren

Und ein weiteres Kernthema liegt Zeller-Kraus am Herzen: "Außerdem will ich, dass die Kindergartengebühren abgeschafft werden. Da hatte die SPD nach meiner Erinnerung schon in den 80er Jahren einen Antrag im Gemeinderat gestellt."

Julika Bauer wohnt seit Oktober in Ittendorf-Hundweiler und ist gleicher Meinung. "Auch für mich hat das Thema bezahlbarer Wohnraum höchste Priorität. Zeller-Kraus und mich trennen 50 Jahre und doch haben wir dasselbe Kernthema – ist doch schön." Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft ist nach Bauers Ansicht "die einzige Möglichkeit, dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen".

Die 24-Jährige will sich außerdem für Familien engagieren. "So wie in meinem Fall – ich werde ein zweites Mal Mutter –, ist es für Eltern wichtig, dass es verlässliche Kinderbetreuung gibt, die man sich leisten kann." In ihrer Heimatstadt Pforzheim zahle man etwa ein Drittel von dem, was in Markdorf verlangt werde. "In mehreren Bundesländern, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, sind Kitas gebührenfrei. Da sollte auch Baden-Württemberg nachziehen."

Starke Partnerin für die Jugend

Julika Bauer möchte auch die Jugend unterstützen. "Ich war in Pforzheim Mitbegründerin eines Jugendgemeinderates. Wenn das die Jugend in Markdorf möchte, bin ich gerne deren stärkste Partnerin." Noch im Mai will sie das Erste Staatsexamen – Lehramt Sonderpädagogik – absolviert haben, dann soll das Referendariat folgen.

Zu Bauers Hobbys zählen das Wandern – "gerne in den Bergen" sowie Leichtathletik. Hans Zeller-Kraus hält sich mit Nordic Walking fit. "Am liebsten im Gehau", sagt er. Und dann gibt es ja immer wieder etwas im Hausgarten zu tun.

