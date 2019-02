Am Sonntag, 26. Mai wird gewählt und deshalb suchen die Parteien und Wählergruppen derzeit mit Hochdruck nach Kandidaten. Denn bei den in ganz Baden-Württemberg stattfinden Kommunalwahlen für die Gemeinde-, die Ortschaftsräte, aber auch den Kreistag in den Landkreisen sind ja nicht nur die Bürger aufgerufen, Einfluss zu nehmen auf die Politik in ihrer Gemeinde, ihrer Region.

Es gilt auch zu bestimmen, wer sie im Ortschafts-, Gemeinderat beziehungsweise Kreistag repräsentiert. Und für eben diese Repräsentation stellen die Parteien und Wählervereinigungen derzeit ihre Kandidatenlisten zusammen.

Freie Wähler: Bürgerentscheid hindert an Kandidatur

"Der Bürgerentscheid zum Bischofsschloss hat es uns nicht gerade leichter gemacht", erklärt Dietmar Bitzenhofer, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Er berichtet von Angesprochenen die vor dem Wahltermin im Dezember schon eingewilligt hatten, für die Freien Wähler zu kandidieren, dann, nach dem Bürgerentscheid jedoch wieder abgesprungen seien. "Es kostet jetzt schon einige Überzeugungsarbeit", sagt Dietmar Bitzenhofer, jemandem zu erklären, warum er sich als Stadtrat für seine Gemeinde einbringen soll.

Schließlich sei damit doch ein hoher Zeitaufwand verbunden. Die Freien Wähler haben ihre Mitglieder angesprochen und ihnen die Gemeinderatskandidatur nahe gelegt. "Wir haben uns aber auch in der Stadt umgeschaut", erklärt Dietmar Bitzenhofer. Auf der Suche nach Menschen, die das Markdorfer Leben im Sinne der Freien Wähler mitprägen. Wer angesprochen wurde, will Bitzenhofer noch nicht verraten. Ebenso wenig, ob er selber wieder seinen Hut in den Ring wirft.

SPD macht Straßenwahlkampf

Früh begonnen mit der Wahlvorbereitung hat auch die SPD in Markdorf: das bereits im vergangenen September. Wie Hans-Peter Sieger, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins berichtet, gab es Pläne für den Straßenwahlkampf mit seinen Ständen und Bürgergesprächen. Und wie bei den Freien Wählern wurden die rund 50 Mitglieder des SPD-Ortsvereins angesprochen. "Wir hatten sehr viele Zusagen", so Sieger, der davon ausgeht, dass die Bürger sich am Wahltag daran erinnern, dass die SPD-Fraktion im Rat bei der Bischofsschloss-Diskussion frühzeitig auf eine Bürgerbeteiligung gedrungen hat – und dies durch ihr Votum honorieren.

Auf der anderen Seite des Argumentations-Spektrums habe die Bischofsschlossdiskussion der Markdorfer CDU ebenfalls neuen Zuspruch eingebracht. Das berichtet CDU-Stadtrat Simon Pfluger. Er interpretiert diesen Zuspruch klar als Folge der christdemokratischen Diskussionsführung, die vielen Markdorfern sehr gefallen habe.

FDP möchte frischen Wind ins Rathaus bringen

Mit sehr viel Zuversicht schaut Rolf Haas, neuer Ortsverbandsvorsitzender der Markdorfer FDP. dem anstehenden Kommunalwahlkampf entgegen. "Wir haben uns vor anderthalb Jahren quasi neu aufgestellt hier in der Stadt", so Haas. Seither erfreut sich der Ortsverband stetig steigender Mitgliederzahlen. Und die Werbung für die Gemeinderatskandidaten gestalte sich gleichfalls recht erfolgreich, berichtet der Ortsverbandsvorsitzende, der ebenfalls kandieren will.

Als Newcomerin im Gemeinderats-Geschäft – seit vielen Perioden hat es in Markdorf keine FDP-Stadträte mehr gegeben – will die FDP "frischen Wind ins Rathaus bringen". Mithin der "auch auf kommunaler Ebene wachsenden Politik-Verdrossenheit begegnen", erklärt Rolf Haas. Um die Wahlkampf-Vorbereitung möglichst effizient zu gestalten, haben die FDP-Kandidaten ihre Arbeit aufgeteilt, je nach besonderem eigenen Schwerpunkt.

Umweltgruppe setzt auf Zusammenarbeit

Ähnlich verfährt auch die Umweltgruppe. Die überhaupt sehr stark auf Zusammenarbeit setzt – auch bei der Ansprache möglicher Kandidaten für die Kommunalwahl. "Bei uns bringt sich ja ohnehin jeder mit seinen besonderen Kompetenzen ein", erklärt Susanne Deiters Wälischmiller, die Vorsitzende der Umweltgruppen-Fraktion im Gemeinderat. Was sie besonders freut: "Dass es uns gelungen ist, mit Jonas Alber einen 18-Jährigen für die Kandidatur zu motivieren". Denn junge Menschen drängten nicht gerade nach Sitzen im Gremium.