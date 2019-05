Das Alumni-Netzwerk, vor einem Jahr am Gymnasium des Bildungszentrums (BZM) in Markdorf für Ehemalige gegründet, ist in seine zweite Runde gegangen. Jüngst trafen sich frühere und aktuelle BZM-Schüler, um wieder auf dem Fußballplatz gegeneinander anzutreten. Das von Sportlehrer Thomas Melzer im Mai vergangenen Jahres in Aussicht gestellte zweite Alumni-Turnier kam zustande. Melzer freut sich: „Auf unseren Aufruf im vergangenen Jahr haben sich überraschend viele Interessierte gemeldet.“

Etliche sind extra zum Treffen angereist

Einige von ihnen stehen auf dem Spielfeld hinter der Sporthalle, die derzeit renoviert wird. Fröhliches Begrüßen, Gelächter, Plaudern sind zu hören. Längst nicht alle Ehemaligen wohnen immer noch in der Region. Etliche sind extra angereist, um mit anderen Ehemaligen und momentanen BZM-Schülern zu kicken. Der eigentliche Austausch jedoch soll nach dem Spiel, genauer nach dem Turnier geschehen, wenn man gemeinsam essen geht, von einigen der früheren Lehrer begleitet.

Die Lehrkräfte Irina Stengele, Stefan Ferguson und Roger Brand begrüßen es, dass sich ein Alumni-Netzwerk am BZM entwickelt. | Bild: Jörg Büsche

Roger Brand, stellvertretender Schulleiter des BZM-Gymnasiums, begrüßt die Alumni-Initiative von Thomas Melzer. „So bleibt das Wir-Gefühl, das sich während der Schulzeit entwickelt, auch danach noch erhalten.“ Brand spricht von einem Identifikationsbewusstsein, das aus seiner Sicht jedoch kein Selbstzweck ist. Denn beim Zusammentreffen Ehemaliger mit den Noch-Schülern am Gymnasiums komme es auch zum Austausch über Studium und berufliche Werdegänge. Einem Austausch, der sehr informell geschehe.

Emirhan Demir, 21 Jahre: „Kompliment an Thomas Melzer, dass er es hingekriegt hat, das Ehemaligen-Netzwerk auf die Beine zu stellen. Es ist ja nicht einfach, die früheren BZM-Schüler ausfindig zu machen. Aus meiner Sicht ist das Netzwerk ein sehr nützliches Instrument, Informationen über Ausbildungen, Studium oder FSJ zu vermitteln. Und die Ehemaligen bleiben mit ihren früheren Mitschülern und Lehrern in Verbindung.“ | Bild: Jörg Büsche

Auch Berufsbildungsbörse mit Ehemaligen möglich

Freilich ist in diesem Bereich das Alumni-Netzwerk noch recht dünn. Es sei an der Zeit, dass neben dem Fußballturnier noch weitere Aktionen treten und damit weitere Möglichkeiten der Begegnung. Angedacht sei so etwas wie eine Berufsbildbörse, bei der die Alumni über ihre Karriereschritte berichten. In jedem Falle gelte es nun, Kontinuität zu schaffen, weitere Treffen und Turniere zu organisieren, die das Wir-Gefühl am BZM-Gymnasium auch für die Zeit nach dem Abitur erhalten.

Anna Prinz, 21 Jahre: „Ich finde, es ist eine schöne Sache, dass sich Ehemalige zusammenschließen wollen, um sich miteinander auszutauschen und somit auch den aktuellen Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Bildungszentrum viel über ihren Weg nach dem Abitur erzählen zu können. Genau da sehe ich auch die Chancen für dieses Netzwerks. Ich fände es schön, wenn es sich noch mehr erweitern würde.“ | Bild: Jörg Büsche

Lehrer Stefan Ferguson: „Lehrer sehen das Ergebnis ihrer Arbeit“

Englischlehrer Stefan Ferguson ist begeistert. „Im angloamerikanischen Raum gehören solche Alumni-Treffen zu den Selbstverständlichkeiten an jeder Schule.“ Und sie seien gewinnbringend für alle Beteiligten. Die Ehemaligen begegnen sich wieder, frischen alte Freundschaften auf. Die aktuellen Schüler erfahren etwas über ihre möglichen Zukunftsperspektiven, das nicht aus dem Munde ihrer Lehrer kommt. Und die Lehrer begegnen ihren früheren Schülern. „Sie sehen das Ergebnis ihrer Arbeit“, sagt Stefan Ferguson.

Linda Molnar, 23 Jahre: „Das Alumni-Netzwerk ist eine gute Idee, um Ehemalige an ihre eigene Jugend zu erinnern und in Kontakt mit Schule, Lehrern, Mitschülern zu bringen. Ganz wichtig: die Denkanstöße durch die Berührung mit den eigenen Veränderungen, auch mit den selbstgemachten Erfahrungen. Und Netzwerke kann man nie früh genug knüpfen, sie erleichtern vieles, vermitteln Anhaltspunkte für die derzeitigen Schüler am BZM.“ | Bild: Jörg Büsche

Kunstlehrerin Irina Stengele, die am Spielfeldrand den Turnierverlauf mit der Kamera dokumentiert, bedauert, „dass kein Schülerpublikum da ist“ an diesem Freitagnachmittag. Und ehemalige Lehrer hätten sich ebenfalls ruhig einstellen können, findet sie. Am Alumni-Netzwerk ist noch viel Platz für weiteres Anknüpfen. Immerhin: Dass sich rund 30 Ehemalige auf dem Spielfeld eingefunden haben, werten alle Beteiligten als schönes Signal.

Luka Cotic, 22 Jahre: „Alumni-Netzwerke bringen Vorteile für alle Beteiligten. Das Prinzip finde ich wirklich super. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass Thomas Melzer ein Netzwerk am Bildungszentrum aufbaut. Die bisherigen Fußballturniere und das gemütliche Beisammensitzen danach waren wirklich klasse. Es macht einfach Spaß, Geschichten aus der Schulzeit zu erzählen und zu hören.“ | Bild: Jörg Büsche

Rektorin Diana Amann: „Alumni-Netzwerk war längst überfällig“

Aber auch als ein längst überfälliges Signal, findet Diana Amann, die Direktorin des BZM-Gymnasiums. „Das Alumni-Netzwerk war längst überfällig“, gebe es das Gymnasium doch schon seit 1972. Die Begegnung der Ehemaligen, der Erfahrungsaustausch von Alt und Jung hätte schon viel früher in Gang gesetzt werden können. Um so mehr freut sich die Schulleiterin nun über diesen verspäteten Start – und hofft auf ein Weiterwachsen dieser Anfänge.