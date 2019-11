In Hirschlederner und Dirndl seien sie erschienen. Traumatisch, so scheint‘s, sei dann aber nicht die Reaktion aufs Gewand gewesen. Da scheint man allerlei gewohnt im Salzburger Mozarteum. Sogar, dass die bedirndelte Großmutter mitkommt zum Vorsingen. Angehende Opernstars sind alleweil etwas besonders. Nein, befremdet hat dann doch der Gesang. Das Torerolied aus Bizets „Carmen“ habe er angestimmt. In Französisch, wie es sich gehört. Als sich dann aber ein Hänger einstellte, habe er improvisieren müssen – umschwenken ins Idiom seiner niederbayerischen Heimat. „Papa schau her, da liegt die tote Ratz.“ Was die Auswahlkommission denn doch stark irritieren musste. Und Schluss war‘s mit der Karriere als Opernsänger. Wobei, so wie der Martin Frank so da steht auf der Bühne, macht er was her. Auch gesanglich – das Zeug zum Tenor hätt er wohl. Das muss man ihm lassen – rein stimmlich.

Kleinkunst statt Opernbühne

Seine jähe Karriere-Halse trägt er jedenfalls mit Fassung. Immerhin hat er‘s ja trotzdem auf die Bühne geschafft – nicht die große Opernbühne, sondern deren entfernter Verwandter für die Kleinkunst. Die in den Augen seiner Oma freilich nicht recht zählt. Weil er dort ja bloß einen „Schmarren“ veranstalte. Vermutlich tät sie das sogar noch verkraften. Doch dass der Bub immer noch keine feste Beziehung hat, trotz der Biogasanlage auf dem elterlichen Hof, trotz der 49 Rinder – das sei wirklich schlimm. So das allweihnachtliche Lamento, die beständige Suada – untermalt mit homophobem Unterton. Schon 25 und noch immer keine Kinder!

Ein Händchen für Pointen

Apropos homophob, apropos Bühnenerscheinung: Kabarett bleibt weiterhin Bildungsanstalt. Wo sich lernen lässt, wie es heißt, wenn wadenenge Beinkleider zu fortgelassenen Strümpfen getragen werden. „Flanking“ nenne sich der Look. Und Martin Frank führt sogleich vor, wie er entstanden ist. Aus dem tuntigen Gezänk zweier Modeschöpfer. Nun ja! Ob so etwas immer noch komisch ist, darüber ließe sich streiten. Fabelhaft performt war es sicher. So wie das gesamte Programm von Martin Frank, der ein Händchen hat für gut getimte Pointen. Und Komik wringt er reichlich heraus aus den Wirrnissen unseres Alltags und dessen Trends – etwa in der Ernährung.