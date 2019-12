von Kerstin Oettle

Heiligabend ist vorbei, aber die Silvesternacht steht vor der Tür und mit ihr einhergehend ein Spektakel aus Raketen und Böllern. Oder sollte in der Dienstagnacht auch der „Fridays for Future„-Gedanke in Markdorf Einzug halten? Im Einzelhandel ist davon nichts zu merken, die Regale sind mit Feuerwerkskörpern gut gefüllt, obwohl es weniger an den Filialen selber liegt. „Wir haben als einzelne Filiale keinen Einfluss auf die Order oder Lieferung von Silvesterfeuerwerk“, erklärt der Aldi-Filialleiter von Markdorf, „das geht allein von der Zentrale aus.“ Auch die Geschäftsführer anderer Discounter in der Stadt, wie Lidl, Penny oder Norma, bestätigen dies.

Max, 13 Jahre, aus Markdorf: „Ich werde mit meinen Freunden ein Riesenspektakel mit Böllern und Raketen veranstalten. Dabei werden wir auch darauf achten, dass alles Richtung Himmel geht.“ | Bild: Kerstin Oettle

Junge Markdorfer freuen sich auf „Riesenspektakel“

Ist es die Faszination der Lichter, die Lautstärke der Böller oder das Verpuffen des alten Jahres, das die Menschen auf die Straße treibt und sie Raketen in die Luft feuern lässt? „Ich finde es total cool, mit meinen Freunden ganze Batterien anzuzünden und ein Riesenspektakel auf der Straße zu veranstalten“, freut sich der 13-jährige Max schon auf die Silvesternacht. „Allerdings achten wir schon darauf, dass die Dinger wirklich nach oben in den Himmel und nicht Richtung Häuser oder Menschen abgefeuert werden“, fügt der junge Markdorfer noch hinzu.

Angst vor Querschlägern und Verletzungen

Was den einen freut, ist des anderen Leid: Manche Menschen trauen sich um Mitternacht an Silvester gar nicht mehr auf die Straße. „Ich habe Angst vor Querschlägern und Verletzungen und stoße lieber in meinen vier Wänden auf das neue Jahr an“, erklärt Elke Fühlau aus Markdorf.

Rainer Buchta aus Landshut, wo die Stadt eine Licht- und Lasershow veranstaltet: „Ich vermisse diese ganze Silvesterknallerei überhaupt nicht und selbst den Sekt können wir wieder mehr genießen.“ | Bild: Kerstin Oettle

Rainer Buchta freut sich auf Lasershow in seiner Heimatstadt Landshut

In manchen deutschen Städten ist die Verwendung von Feuerwerk schon längst verboten. „Bei uns in Landshut darf in der Innenstadt zu Silvester nichts mehr gezündet werden, stattdessen gibt es eine tolle Licht- und Lasershow, an der wir uns erfreuen und die zudem noch umweltfreundlich ist“, erzählt Rainer Buchta, der in Markdorf derzeit seine Enkelin besucht.

Stadtverwaltung spricht kein Verbot, aber Einschränkungen aus

Die Stadtverwaltung von Markdorf reagiert noch nicht mit generellen Verboten von Feuerwerkskörpern, aber mit örtlichen Einschränkungen zum Schutz von Fachwerkshäusern. Des Weiteren wird an die Bürger appelliert, auf den Kauf sowie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Raketen nach Möglichkeit ganz zu verzichten oder zumindest verantwortungsvoll damit umzugehen, um die Feinstaubbelastung am Neujahrstag so gering wie möglich zu halten.

Pia Maldoner, 20 Jahre, aus Stadel: „Ein Verbot von Feuerwerksverkauf wäre eine kleine Maßnahme, aber ein guter Schritt ins neue Jahr mit einem Plus für die Umwelt.“ | Bild: Kerstin Oettle

Pia Maldoner hätte nichts gegen ein Verbot von Feuerwerksverkauf

„Ich hätte nichts gegen ein generelles Verbot von Feuerwerksverkauf, denn wenn jeder darauf verzichtet, ist es eine klitzekleine Maßnahme für einen Tag“, sagt Pia Maldoner. „Aber es wäre ein großer Schritt für den Start ins neue Jahr“, ist die 20-Jährige aus Stadel überzeugt.

Vielleicht braucht es noch etwas Zeit für solch generelle Verbote in Markdorf und Alternativen am Silvesterhimmel. Verbrennungen, Augenverletzungen und Hörschädigungen, Explosionsschäden und andere Sachschäden an Fahrzeugen und Gebäuden könnten vermieden werden. Auch die enorme Müllmenge in der letzten Nacht des Jahres würde reduzieren, Haustiere wären weniger verängstigen, die ökologischen Schäden sowie die Störung von Wildtieren würden verringert. Bis in Markdorf irgendwann in der Silvesternacht nur noch die Korken knallen.