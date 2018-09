Markdorf (büj) Etwas Besonderes zu bieten hat der Förderverein Kirchenmusik Markdorf demnächst gleich in zweifacher Hinsicht. Dies beim nächsten "Orgel-plus"-Konzert am Sonntag, 14. Oktober, in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche. "Allein schon die Kombination Orgel und Klarinette ist außergewöhnlich", sagt Tania Mutschler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Vorsitzende des Fördervereins verweist indes auch auf die zweite Besonderheit. "Im zweiten Teil des Konzerts gibt es dann Klezmer-Musik." Dann erklingen Töne, die sonst eher selten in Kirchenräumen erklingen. Klezmer ist eine jüdische Volksmusiktradition, die um das 15. Jahrhundert entstanden ist. Vorwiegend instrumental, wurde sie traditionell vor allem zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen gespielt.

Und doch gibt es Ausnahmen, erläutert Martin Weiss, der Klarinettist beim Orgel-plus-Klarinetten-Konzert in Markdorfs Hauptkirche. Bei einer dieser Ausnahmen habe er selber gespielt, dem Trauergottesdienst des Geistlichen Rats Werner Reihing. Für Kirchenmusiker Christian Ringendahl habe damals sofort festgestanden, dass er mehr Klezmer-Musik in St. Nikolaus hören möchte – und auch selber mitspielen mag bei einem Konzert mit Weiss. Es kam anders. Denn Organist Ringendahl ist unterdessen in den Ruhestand gegangen. Und bei dem von ihm gewünschten Orgel-plus-Klarinetten-Konzert mit Klezmer-Stücken spielt nun sein Nachfolger mit: Johannes Tress.

Erster Teil Barock und Klassik

Im ersten Teil des Abends gibt es Barock und Klassik. Zunächst die Sonate in F Dur von Benedetto Marcello, das der italienische Meister in beschwingt-lebendiger Manier komponiert hat. Wie Kirchenmusiker Tress erläutert: "Wir spielen das viersätzige Stück in einer für Orgel und Klarinette arrangierten Version." Ursprünglich sei die Sonate für Blockflöte und Orchester geschrieben. Keineswegs arrangiert, sondern sogar eigens für den Klarinettisten Anton Stadler komponiert, hat dagegen Mozart sein Klarinetten-Konzert. Dessen auch einem breiteren Publikum wohlvertrauten zweiten Satz Weiss und Tress am 14. Oktober spielen. "Man kennt die Musik aus "Jenseits von Afrika", dem Spielfilm", erklärt Johannes Tress. Dort gleitet Robert Redford zu Mozarts Klängen im Doppeldecker über die afrikanische Savanne.

Das Orgel-plus-Klarinetten-Konzert am Sonntag, 14. Oktober, in der St.Nikolaus-Kirche beginnt um 18 Uhr, Kartenverkauf ist ab 17.30 Uhr.

