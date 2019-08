W wie Wintergemüse, das kommt in den Sinn, wenn die Augen Wirsing erblicken. So wie in diesen Wochen am Stand von Andreas Nusser aus Ostrach. Da war doch was. Genau! Landwirt Nusser hat seinen Winterwirsing doch schon einmal als Vitamin-Lieferanten an kalten Tagen empfohlen. Und nun? Nun streckt er einem schon wieder Wirsing entgegen. Dabei sind die Temperaturen keineswegs im Keller – im Gegenteil.

Kürzere Vegetationszeit

„Wirsing ist immer gesund“, erklärt der Gemüsebauer. „Aber dies hier“, so fährt er fort, „dies hier ist Sommer-Wirsing.“ Der habe eine etwas kürzere Vegetationszeit, falle deshalb auch kleiner aus, sei aber deutlich zarter als sein ebenso krauser, bläulich-grün schimmernder Gemüsebeet-Kollege.

In der Schweiz heißt Wirsing übrigens Wirz. Weiter rheinabwärts Schavur. Was zwischen Koblenz und Düsseldorf den Savoyer-Kohl bezeichnen soll. Aus dem ehemaligen Savoyen nämlich kommt der Kohlkopf. In mediterranen Kochtöpfen taucht er seit dem 16. Jahrhundert auf, zwischen Rhein und Oder ab dem 18.

Tipp: Kümmel, Dill oder Fenchel ins Wirsing-Wasser geben

Andreas Nusser liebt seinen Wirsing in der Suppe. Beim Beschreiben von Milde und Geschmacksnuancen des feinen Sommer-Wirsings, der seit einigen Jahren auch in der Gourmetküche Einzug hält, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Hier aber noch ein Tipp, um die Nebenwirkungen des gesunden Gemüses abzumildern: zum Garen des Wirsings nur gut zu schließende Töpfe verwenden. Im Wasser mitgekochter Kümmel, Dill oder Fenchel hilft gegen Blähungen.